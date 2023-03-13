Сфінкс з усмішкою. Археологи показали рідкісну знахідку, якій близько 2000 років (фото)

Що відомо про знахідку

Залишки древньої святині вирізані із вапняку та складаються із дворівневої платформи з фундаментом.

У святилищі також археологи знайшли глиняний візантійський басейн зі сходами, що вкриті вапном. Під час дослідження знахідки археологи також виявили сфінкса. Вираз обличчя цієї скульптури дуже нагадує усмішку.

"Це красивий та скрупульозно вирізаний сфінкс”, - говорить колишній міністр античності та професор єгиптології Мамдух Ель-Даматі.

Археологи знайшли сфінкса, який усміхається (фото: ahramonline)

Чим унікальний сфінкс

Вочевидь обличчя цієї міфологічної істоти має королівські риси, а на щоках через усмішку утворюються ямочки. На голові сфінкс має спеціальний убір - немес, прикрашений коброю.

Вчені припускають, що давні скульптори в обличчі сфінкса відобразили римського імператора Клавдія, який правив у 41-54 рр. н.е. Первинно артефакт відносять до цього періоду.

Також зазначається, що на відміну від відомого Великого сфінкса Гізи, який заввишки 20 метрів, усміхнений сфінкс-Клавдій приблизно сягає людського зросту, а завдовжки статуя близько 2 метрів.

Археологічна місія триває уже 4 місяці (фото: ahramonline)

Під час розкопок також були знайдені римські стели із давньоєгипетським демотичним письмом та ієрогліфами. Ці написи науковці планують розшифрувати, щоб визначити, кому належав сфінкс і святилище.

Також зазначається, що ця археологічна місія триває вже 4 місяці і буде продовжуватись, аби вчені могли знайти ще більше цінних залишків від Храму Гора.

Вчені планують розшифрувати знайдені написи, щоб зрозуміти, кому належало святилище і статуя (фото: ahramonline)