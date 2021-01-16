Сегодня все кафе перешли на украинский язык: что важно знать

В Украине вступил в силу законопроект об обслуживании на украинском языке (коллаж: РБК-Украина)

В Украине с 16 января вступает в силу законопроект, который обязывает сферу обслуживания полностью перейти на украинский язык общения с клиентами. Но юристы говорят, что есть нюансы, позволяющие переходить на иной язык общения.

В каких случаях разрешено использовать другой язык, какие санкции предусматривает закон и кто будет контролировать его выполнение – читайте в нашем материале.

Отметим, что речь идет о статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят 25 апреля прошлого года.

В каких случаях закон предусматривает возможность общения с клиентом на других языках, кроме украинского?

По словам адвоката ЮФ "Ильяшев и Партнеры", Николая Скворцова, нормативный акт предусматривает, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, "приемлемом для сторон".

"Если исходить из буквального трактования данного положения, то инициатором перехода на другой язык должен быть именно клиент. При этом, само по себе общение клиента на отличном от украинского языке не стоит отождествлять с просьбой клиента перейти на другой язык", – говорит специалист.

То есть обслуживание клиента нужно продолжать на государственном языке, даже если он общается с вами на другом. А перейти на другой язык можно лишь по просьбе клиента.

Также не стоит забывать о том, что другой язык должен быть "приемлемым" для сторон.

"Выходит, если обслуживающий персонал не владеет языком, на котором общается клиент, то такой язык нельзя назвать приемлемым для сторон, поэтому для облуживания иностранцев следует привлечь персонал без соответствующего языкового барьера", – добавил Скворцов.

Какой размер санкций грозит?

На первый раз нарушителю объявляется предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней.

За повторное в течение года нарушение стоит опасаться штрафа в размере от 5100 до 6800 грн.

"Еще закон предусматривает, что с 16 июля 2023 года Кодекс Украины об административных правонарушениях будет дополнен новой статьей, которая предусматривает штраф от 3400 до 8500 грн или предупреждение, если нарушение совершено впервые", – уточняет специалист.

Самый большой штраф, вплоть до 11900 грн, грозит за повторное на протяжении года нарушение.

Кто будет контролировать исполнение закона и как будут доказывать факт нарушений?

В целях содействия функционированию украинского языка как государственного в Украине существует Уполномоченный по защите государственного языка.

Одним из полномочий этого должностного лица является составление протоколов и применение взысканий к лицам, которые "не прошли" контроль за применением украинского языка.

Уполномоченный или его представитель (работник секретариата Уполномоченного) составляет акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка, в котором, среди прочего, описываются выявленные факты и приводится заключение о соблюдении или несоблюдении установленных законом требований о применении государственного языка.

В случае повторного в течение года нарушения Уполномоченный (его представитель) составляет протокол, рассматривает дело о нарушении субъектом хозяйствования требований закона о языке и выносит постановление о наложении штрафов.

Ранее мы писали, на сколько могут оштрафовать за отказ обслуживать на украинском языке, а также на какие сферы деятельности распространяется данный закон.