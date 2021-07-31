Сезон "тихой охоты" в Украине: самые интересные факты о белых грибах

Август традиционно считается началом грибного сезона. В это время смелые грибники отправляются на "тихую охоту" в леса. Сезон во многом зависит от погодных условий, так как грибам нужны тепло и влага. Больше всего грибов в лесах именно после теплых летних дождей.

Что нужно знать о королях леса, белых грибах – читайте в нашем материале ниже.

1. Белые грибы способны на солнце загорать. Если на них попадает солнечный свет, то шляпка у них будет темно-коричневая. Если они будут расти в тени – то светлая.

2. Белые грибы растут довольно быстро. За одну неделю гриб вырастает в среднем на 10-12 см.

3. Промышленно белые грибы практически не выращивают, так как невыгодно с точки зрения экономики и нужно создать для них комфортные условия. Если создать грибную ферму у себя на 10 сотках, то за сезон можно получить от 5 до 25 кг урожая.

4. Самый большой белый гриб весил около 10 кг, а диаметр его шляпки был 58 см. Такие грибы редкость, крупные белые обычно не превышают одного кг и имеют диаметр шляпки 20-30 см.

5. Белые грибы очень калорийны и в сушеном виде они не уступают мясу. В свежем и жареном виде белые более диетические.

6. Жизнь белого гриба очень короткая – 10-12 дней. В среднем – неделя, а потом их обычно находят грибники или съедают дикие звери.

7. Запах сушеных белых грибов невозможно перепутать с другими ароматами. 87% грибников могут узнать этот аромат безошибочно.

9. Белые грибы называют еще боровиками, но это не совсем точное утверждение. Боровики – это род благородных грибов, а белые – один из видов.

10. Существуют ложные белые или как их еще называют – желчные грибы. Они относятся к другому роду, но внешне очень похожи на белые. Есть желчный гриб невозможно из-за горечи.

11. Съедобные грибы очень питательны, но человек может усвоить всего 10-15%. Чтобы получить от гриба больше, нужно разрушить его стенки. Самое оптимальное – перемолоть в блендере и сварить грибной крем-суп.

12. Первые грибы на планете появились около 400 млн лет назад, задолго до первых динозавров.

13. Грибы очень живучие – после аварии на ЧАЭС радиация не смогла уничтожить грибы в окрестных лесах. Есть их, конечно же, нельзя.

14. Белые грибы в сушеном виде можно хранить несколько лет, но только при правильных условиях – сухое и темное место, желательно умеренно прохладное.

15. Белый гриб считается довольно безопасным грибом, и отравление бывает крайне редко.

Важно!

Отравление белыми грибами возможно только при токсическом поражении организма. Такое бывает, если отбор грибов был проведен неправильно – в корзинку попали ядовитые грибы и долгое время находились рядом с белыми. Другой вариант – неправильное приготовление или хранение белых грибов.

Основные причины:

Употребление ложных белых грибов

Грибы находились на кухне в течение трех часов без приготовления – при высокой температуре

Приготовленное блюдо из грибов находилось долгое время без холодильника

В грибы попали микроорганизмы еще в лесу – например, черви оставили грибную мякоть с токсинами

Грибы росли возле трассы, завода или фабрики – они способны впитывать токсины из почвы и воздуха

Все грибы нужно тщательно осматривать и чистить перед приготовлением

Нельзя употреблять в пищу старые грибы

В грибах содержится белок в большом количестве, а у некоторых людей бывает его непереносимость.

Сочетание белых грибов с некоторыми видами алкоголя может вызвать тяжелое отравление

Симптомы отравления

В первые дни может появиться головокружение и слабость, а потом – появляется сбой в работе печени. Может пожелтеть кожа, нарушается отток желчи. Также может появиться тошнота и рвота, спазмы, диарея, галлюцинации, нарушается восприятие, белки в глазах могут пожелтеть.

При самых первых симптомах отравления после употребления грибов, необходимо как можно быстрее обратиться к медикам и рассказать, какие именно вы грибы ели и сколько.

Если тянуть с медицинской помощью, то токсины начнут распространяться по организму очень быстро и могут поразить нервную системы, потом все остальные органы, в том числе и сердце, а потом вызвать смерть.