Сезон "тихого полювання" в Україні: найцікавіші факти про білі гриби

Серпень традиційно вважається початком грибного сезону. В цей час сміливі грибники відправляються на "тихе полювання" в ліси. Сезон багато в чому залежить від погодних умов, оскільки грибам потрібні тепло і волога. Найбільше грибів у лісах саме після теплих літніх дощів.

Що потрібно знати про королів лісу, білі гриби – читайте в нашому матеріалі нижче.

1. Білі гриби здатні на сонці засмагати. Якщо на них потрапляє сонячне світло, то капелюшок у них буде темно-коричневий. Якщо вони будуть рости в тіні - то світлий.

2. Білі гриби ростуть досить швидко. За один тиждень гриб виростає в середньому на 10-12 см.

3. Промислово білі гриби практично не вирощують, бо невигідно з точки зору економіки та потрібно створити для них комфортні умови. Якщо створити грибну ферму у себе на 10 сотках, то за сезон можна отримати від 5 до 25 кг врожаю.

4. Найбільший білий гриб важив близько 10 кг, а діаметр його капелюшки був 58 см. Такі гриби рідкість, великі білі зазвичай не перевищують одного кг і мають діаметр капелюшка 20-30 см.

5. Білі гриби дуже калорійні та в сушеному вигляді вони не поступаються м'ясу. У свіжому і смаженому вигляді білі більш дієтичні.

6. Життя білого гриба дуже коротка - 10-12 днів. В середньому - тиждень, а потім їх зазвичай знаходять грибники або з'їдають дикі звірі.

7. Запах сушених білих грибів неможливо переплутати з іншими ароматами. 87% грибників можуть впізнати цей аромат безпомилково.

9. Білі гриби називають ще боровиками, але це не зовсім точне твердження. Боровики - це рід благородних грибів, а білі – один з видів.

10. Існують помилкові білі або як їх ще називають – жовчні гриби. Вони належать до іншого роду, але зовні дуже схожі на білі. Їсти жовчний гриб неможливо через гіркоту.

11. Їстівні гриби дуже поживні, але людина може засвоїти всього 10-15%. Щоб отримати від гриба більше, потрібно зруйнувати його стінки. Найоптимальніше - перемолоти в блендері та зварити грибний крем-суп.

12. Перші гриби на планеті з'явилися близько 400 млн років тому, задовго до перших динозаврів.

13. Гриби дуже живучі - після аварії на ЧАЕС радіація не змогла знищити гриби в навколишніх лісах. Їсти їх, звичайно ж, не можна.

14. Білі гриби в сушеному вигляді можна зберігати кілька років, але тільки при правильних умовах – сухе і темне місце, бажано помірно прохолодне.

15. Білий гриб вважається досить безпечним грибом, і отруєння буває вкрай рідко.

Важливо!

Отруєння білими грибами можливо тільки при токсичному ураженні організму. Таке буває, якщо відбір грибів був проведений неправильно – в кошик потрапили отруйні гриби та довгий час перебували поруч з білими. Інший варіант - неправильне приготування або зберігання білих грибів.

Основні причини:

Вживання помилкових білих грибів

Гриби перебували на кухні протягом трьох годин без приготування - при високій температурі

Приготоване блюдо з грибів знаходилося довгий час без холодильника

У гриби потрапили мікроорганізми ще в лісі - наприклад, черв'яки залишили грибну м'якоту з токсинами

Гриби росли біля траси, заводу або фабрики - вони здатні вбирати токсини з ґрунту і повітря

Всі гриби потрібно ретельно оглядати та чистити перед приготуванням

Не можна вживати в їжу старі гриби

У грибах міститься білок у великій кількості, а у деяких людей буває його непереносність.

Поєднання білих грибів з деякими видами алкоголю може викликати важке отруєння

Симптоми отруєння

У перші дні може з'явитися запаморочення і слабкість, а потім – з'являється збій в роботі печінки. Може пожовтіти шкіра, порушується відтік жовчі. Також може з'явитися нудота і блювота, спазми, діарея, галюцинації, порушується сприйняття, білки в очах можуть пожовтіти.

При найперших симптомах отруєння після вживання грибів, необхідно якомога швидше звернутися до медиків і розповісти, які саме ви гриби їли та скільки.

Якщо тягнути з медичною допомогою, то токсини почнуть поширюватися по організму дуже швидко і можуть вразити нервову систему, потім всі інші органи, в тому числі й серце, а потім викликати смерть.