Сезон малины в Украине: сколько стоят ягоды и какой урожай

Малина в Украине в 2020 году в начале сезона стоила 230-260 гривен за килограмм на мелком опте. При этом стоимость импортной малины была еще выше – от 500 до 900 гривен за килограмм. Сейчас цены немного пошли на спад, но когда будут минимальные цены и стоит ли их ждать – читайте ниже.

Традиционно началом сезона малины считается вторая неделя июля. Уже сейчас на прилавках можно наблюдать постепенное снижение цен на ягоду. Несмотря на прохладную весну и множество проблем с заморозками и другими неблагоприятными погодными условиями, сезон уборки ранних сортов малины начался лишь с небольшой задержкой, сообщает EastFruit.

"Пока что партии малины, поступающей в продажу, очень малообъемные, хотя спрос на малину со стороны оптовых покупателей уже находится на должном уровне. Поэтому, несмотря на сравнительно высокую цену, малина продаётся отлично. Средняя мелкооптовая цена на украинскую малину в южных регионах страны сейчас составляет 230-260 грн/кг (8,6-9,7 $/кг). При этом импортная малина стоит в среднем в три раза дороже — около 28 $/кг", — сообщают аналитики.

В прошлом году первые партии украинской малины открытого грунта продавались значительно дешевле. Мелкооптовые цены на малину в первой половине июня 2019 года формировались на уровне близком к 100 грн/кг, т.е. были в 2,5 раза ниже, чем в 2020 году.

На текущий момент стоимость малины на рынках варьируется от 90 до 190 гривен за килограмм. По данным анализа цен в популярных сетях супермаркетов в Украине стоимость малины на текущий момент составляет примерно 130-260 гривен. Эксперты отмечают, что в данный момент цены практически на все виды ягод, которые продаются на рынке Украины, существенно выше, чем в 2019 году.

Стоит отметить, что по мнению экспертов стоимость малины в этом году не достигнет тех же показателей, что и в прошлом году в этот же период. Повлияли на стоимость преимущественно погодные условия – сухая зима и обильные, разрушительные ливни.

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