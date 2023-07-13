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Сезон малини в Україні: ціни на ягоду знизились на 27%

Ціни на малину змінились (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні фермери зараз продають малину в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому впала ціна

Головною причиною зниження цін є стрімке збільшення пропозиції місцевої ягоди на ринку і натомість досить низький попит на неї.

Фахівці кажуть, що більшість фермерів вже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї вже впали до 35 грн/кг. Тому фермери втрачають інтерес до цієї ягоди, оскільки поточний діапазон цін на неї не покриває навіть витрати на збирання.

За підрахунками аналітиків, на сьогодні малина в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти кажуть, якщо ситуація з темпами реалізації даної ягоди не покращиться, то зниження її вартості продовжуватиметься і надалі.

Які ціни в супермаркетах

В популярному супермаркеті "Сільпо" зараз на малину знижка, її продають по 10,43 грн за 100 г.

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На таку популярну ягоду в "Auchan" також зараз діє знижка. Зараз її можна придбати по 29,90 грн за 250 г.

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В українському супермаркеті "Novus" ціна на малину була 35,99 грн за 125 г. Однак, зараз ягоди немає в наявності.

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У супермаркету "Varus" ціна на машину була 149,90 грн/кг.

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Раніше ми повідомляли про популярну ягоду, яка допомагає схуднути.

Також ми писали, чим категорично не можна підживлювати малину.

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