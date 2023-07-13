RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сезон малины в Украине: цены на ягоду снизились на 27%

Цены на малину изменились (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине фермеры сейчас продают малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему упала цена

Главной причиной снижения цен является стремительное увеличение предложения местной ягоды на рынке и довольно низкий спрос на нее.

Специалисты говорят, что большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн/кг. Поэтому фермеры теряют интерес к этой ягоде, поскольку текущий диапазон цен на нее не покрывает даже расходы на сбор.

По подсчетам аналитиков, на сегодняшний день малина в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты говорят, если ситуация с темпами реализации данной ягоды не улучшится, то снижение ее стоимости будет продолжаться и дальше.

Какие цены в супермаркетах

В популярном супермаркете "Сільпо" сейчас на малину скидка, ее продают по 10,43 грн за 100 г.

Скриншот

На такую популярную ягоду в Auchan также сейчас действует скидка. Сейчас ее можно приобрести по 29,90 грн за 250 г.

Скриншот

В украинском супермаркете "Novus" цена на малину была 35,99 грн за 125 г. Однако сейчас ягоды нет в наличии.

Скриншот

В супермаркете Varus цена на машину была 149,90 грн/кг.

Скриншот

Ранее мы сообщали о популярной ягоде, которая помогает похудеть.

Также мы писали, чем категорически нельзя подкармливать малину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в УкраїніЦены на продукты