Сезон клещей в разгаре: что нельзя делать, если заметили на себе паразита

Сейчас в Украине активизировались клещи. Чаще всего они находятся в кустах и траве. Если у вас нет возможности попасть к врачу - нужно вытащить его самостоятельно.

Как именно это сделать рассказали медики на странице "Украинские врачи".

Как и чем вытащить клеща

Согнутый пинцет

Не нужно дергать. Аккуратно захватите максимально далеко клеща(на сколько это возможно) и аккуратно прокрутите его.



Нитка

Можно сделать узелок, который захватит клеща и вытащить его.

Также это можно сделать мылом и ватой

Намыльте ватку или ватный диск, или что есть под руками. Прикладываете к месту укуса и крутите против часовой стрелки. Не давите, а просто легонько прокручиваете. Клещ должен вылезти сам.

Что делать дальше

Помыть место водой с мылом.

Обработать антисептиком.

Наблюдать за местом укуса до 1 месяца.

При любых жалобах обращаетесь к своему врачу для выбора тактики дальнейших действий.

Что делать нельзя

Не вытаскивайте клеща силой

Не дергайте, не выдавливайте его

Не заливайте маслом или еще чем-нибудь

Не ждите долго того, чтобы вытащить, или что сам отпадет

Как уберечься от клещей

При походе в парк, лес или горы выбирайте высокую закрытую обувь и одежду.

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Во время прогулки, после прогулки проверяйте, нет ли на вас и детях клещей. Иногда они бывают очень маленькие поэтому смотрите хорошо, посветите фонариком, или при необходимости возьмите перхоть.

Если вы обнаружили клеща - сразу его доставайте.