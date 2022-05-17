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Сезон клещей в разгаре: что нельзя делать, если заметили на себе паразита

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 14:21
Сезон клещей в разгаре: что нельзя делать, если заметили на себе паразита Фото: Как вытащить клеща (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине активизировались клещи. Чаще всего они находятся в кустах и траве. Если у вас нет возможности попасть к врачу - нужно вытащить его самостоятельно.

Как именно это сделать рассказали медики на странице "Украинские врачи".

Как и чем вытащить клеща

Согнутый пинцет
Не нужно дергать. Аккуратно захватите максимально далеко клеща(на сколько это возможно) и аккуратно прокрутите его.

Нитка
Можно сделать узелок, который захватит клеща и вытащить его.

Также это можно сделать мылом и ватой

Намыльте ватку или ватный диск, или что есть под руками. Прикладываете к месту укуса и крутите против часовой стрелки. Не давите, а просто легонько прокручиваете. Клещ должен вылезти сам.

Что делать дальше

  • Помыть место водой с мылом.
  • Обработать антисептиком.
  • Наблюдать за местом укуса до 1 месяца.
  • При любых жалобах обращаетесь к своему врачу для выбора тактики дальнейших действий.

Что делать нельзя

  • Не вытаскивайте клеща силой
  • Не дергайте, не выдавливайте его
  • Не заливайте маслом или еще чем-нибудь
  • Не ждите долго того, чтобы вытащить, или что сам отпадет

Как уберечься от клещей

При походе в парк, лес или горы выбирайте высокую закрытую обувь и одежду.

Во время прогулки, после прогулки проверяйте, нет ли на вас и детях клещей. Иногда они бывают очень маленькие поэтому смотрите хорошо, посветите фонариком, или при необходимости возьмите перхоть.

Если вы обнаружили клеща - сразу его доставайте.

Как мы ранее писали, в Украине активизировались змеи. Как не стать жертвой укусов.

Читайте также, как защититься от инфекционных болезней во время войны.

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