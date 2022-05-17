Сезон клещей в разгаре: что нельзя делать, если заметили на себе паразита
Сейчас в Украине активизировались клещи. Чаще всего они находятся в кустах и траве. Если у вас нет возможности попасть к врачу - нужно вытащить его самостоятельно.
Как именно это сделать рассказали медики на странице "Украинские врачи".
Как и чем вытащить клеща
Согнутый пинцет
Не нужно дергать. Аккуратно захватите максимально далеко клеща(на сколько это возможно) и аккуратно прокрутите его.
Нитка
Можно сделать узелок, который захватит клеща и вытащить его.
Также это можно сделать мылом и ватой
Намыльте ватку или ватный диск, или что есть под руками. Прикладываете к месту укуса и крутите против часовой стрелки. Не давите, а просто легонько прокручиваете. Клещ должен вылезти сам.
Что делать дальше
- Помыть место водой с мылом.
- Обработать антисептиком.
- Наблюдать за местом укуса до 1 месяца.
- При любых жалобах обращаетесь к своему врачу для выбора тактики дальнейших действий.
Что делать нельзя
- Не вытаскивайте клеща силой
- Не дергайте, не выдавливайте его
- Не заливайте маслом или еще чем-нибудь
- Не ждите долго того, чтобы вытащить, или что сам отпадет
Как уберечься от клещей
При походе в парк, лес или горы выбирайте высокую закрытую обувь и одежду.
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Во время прогулки, после прогулки проверяйте, нет ли на вас и детях клещей. Иногда они бывают очень маленькие поэтому смотрите хорошо, посветите фонариком, или при необходимости возьмите перхоть.
Если вы обнаружили клеща - сразу его доставайте.
Как мы ранее писали, в Украине активизировались змеи. Как не стать жертвой укусов.
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