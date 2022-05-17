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Сезон кліщів у розпалі: що не можна робити, якщо помітили на собі паразита

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Вівторок 17 травня 2022 14:21
Сезон кліщів у розпалі: що не можна робити, якщо помітили на собі паразита Фото: Як витягнути кліща (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зараз в Україні активізувалися кліщі. Найчастіше вони знаходяться в кущах і траві. Якщо у вас немає можливості потрапити до лікаря - потрібно витягнути його самостійно.

Як саме це зробити розповіли медики на сторінці "Українські лікарі".

Як і чим витягнути кліща

Зігнутий пінцет
Не потрібно смикати. Акуратно захопіть максимально далеко кліща (на скільки це можливо) і акуратно прокрутіть його.

Нитка
Можна зробити вузлик, який захопить кліща і витягнути його.

Також це можна зробити милом і ватою

Намильте ватку або ватний диск, або що є під руками. Прикладаєте до місця укусу і крутите проти годинникової стрілки. Не тисніть, а просто легенько прокручуєте. Кліщ повинен вилізти сам.

Що робити далі

  • Помити місце водою з милом.
  • Обробити антисептиком.
  • Спостерігати за місцем укусу до 1 місяця.
  • При будь-яких скаргах звертаєтеся до свого лікаря для вибору тактики подальших дій.

Що робити не можна

  • Не витягуйте кліща силою
  • Не смикайте, не видавлюйте його
  • Не заливайте маслом або ще чим-небудь
  • Не чекайте довго того, щоб витягнути, або що сам відпаде.

Як уберегтися від кліщів

При поході в парк, ліс або гори вибирайте високе закрите взуття та одяг.

Під час прогулянки, після прогулянки перевіряйте, чи немає на вас і дітях кліщів. Іноді вони бувають дуже маленькі, тому дивіться добре, посвітіть ліхтариком, або при необхідності візьміть лупу.

Якщо ви виявили кліща - відразу його діставайте.

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