Сезон кліщів у розпалі: що не можна робити, якщо помітили на собі паразита
Зараз в Україні активізувалися кліщі. Найчастіше вони знаходяться в кущах і траві. Якщо у вас немає можливості потрапити до лікаря - потрібно витягнути його самостійно.
Як саме це зробити розповіли медики на сторінці "Українські лікарі".
Як і чим витягнути кліща
Зігнутий пінцет
Не потрібно смикати. Акуратно захопіть максимально далеко кліща (на скільки це можливо) і акуратно прокрутіть його.
Нитка
Можна зробити вузлик, який захопить кліща і витягнути його.
Також це можна зробити милом і ватою
Намильте ватку або ватний диск, або що є під руками. Прикладаєте до місця укусу і крутите проти годинникової стрілки. Не тисніть, а просто легенько прокручуєте. Кліщ повинен вилізти сам.
Що робити далі
- Помити місце водою з милом.
- Обробити антисептиком.
- Спостерігати за місцем укусу до 1 місяця.
- При будь-яких скаргах звертаєтеся до свого лікаря для вибору тактики подальших дій.
Що робити не можна
- Не витягуйте кліща силою
- Не смикайте, не видавлюйте його
- Не заливайте маслом або ще чим-небудь
- Не чекайте довго того, щоб витягнути, або що сам відпаде.
Як уберегтися від кліщів
При поході в парк, ліс або гори вибирайте високе закрите взуття та одяг.
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Під час прогулянки, після прогулянки перевіряйте, чи немає на вас і дітях кліщів. Іноді вони бувають дуже маленькі, тому дивіться добре, посвітіть ліхтариком, або при необхідності візьміть лупу.
Якщо ви виявили кліща - відразу його діставайте.
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