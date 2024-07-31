Сезон кавунів у розпалі. Скільки їх можна їсти щодня та кому цього не варто робити

Чим корисні кавуни

Соковитий і солодкий кавун відмінний сам по собі, але він відкриває нові смакові грані у поєднанні з іншими інгредієнтами. Цей плід містить 92% води, що допомагає зволожити організм і забезпечує його корисними вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Кавун підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи завдяки наявності магнію, калію, вітамінів А, В6, С та амінокислоти цитруліну, яка може знизити артеріальний тиск.

Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає організму краще засвоювати залізо, тоді як вітамін А є важливим для здоров'я шкіри та зору.

Якщо посипати кавун сіллю, ви не тільки отримаєте нові смакові враження, але й відновите запаси електролітів, які могли бути втрачені після тренування.

Своїм позитивним червоним кольором кавун завдячує антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик розвитку раку та діабету. Якщо для вас це важливий момент, обирайте кавун насиченого червоного кольору та з мінімальною кількістю кісточок. І чим стигліший, тим краще.

Скільки кавунів можна їсти щодня

Кавун містить багато фруктози, яка в кишечнику може спричиняти утворення газів. Тому переїдання кавуна може призвести до неприємних відчуттів у шлунково-кишковому тракті.

Точна кількість кавуна, яку можна з’їсти за день, залежить від загального раціону, дієтолог радить споживати не більше 300 грамів фруктів щодня.

Особливо обережно потрібно ставитися до кількості спожитого кавуна людям з інсулінорезистентністю, цукровим діабетом або надлишковою вагою.

До речі, експерт розвіяла міф про нітрати в кавунах.

"Наш організм самостійно виробляє нітрати, які необхідні для його нормального функціонування. Більшу загрозу становлять нітрати, які перетворюються на нітрити в організмі", - написала Світлана.