Сезон грипу вже близько. Як відрізнити його від нового COVID-19
Сезон відпусток закінчується і починається інфекційний сезон. Вже в серпні вірусні інфекції були найпоширенішими, а зі зниженням температури можна очікувати зростання захворюваності. Однак зараз коронавірусна інфекція дещо інша, ніж раніше.
Як за симптомами визначити ковід чи грип, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
COVID-19 у 2024 році
Розпочався осінній сезон, коли повертаємося з відпустки, починаються хвороби. Так от, основними причинами звернень до лікаря у серпні були вірусні інфекції, COVID-19 та пневмонія. У дітей найчастіше були ангіна, пневмонія та ковід, а ще з’явився коклюш.
Про те, що коронавірус знову атакує, свідчать і дані звітів МОЗ про зараження. Протягом останніх тижнів щодня виявляють кілька тисяч випадків, а також щодня є кілька смертей, пов’язаних із COVID-19.
Нові підваріанти коронавірусу SARS-CoV-2, що походять від Омікрону, все частіше потрапляють в обіг, такі як KP.1, KP.2 і KP.3 (група FLiRT) і LB.1 (наступник JN.1).
Ці мутації виявляються більш заразними і менше протидіють організму вакцинованих людей. Однак поширені й інші вірусні захворювання, особливо грип. Його симптоми наразі настільки схожі на симптоми COVID-19, що якщо ми підозрюємо інфекцію, то спочатку не знатимемо, чого очікувати.
Однак експерти виявили кілька важливих відмінностей, які можуть допомогти поставити діагноз перед тестуванням.
Як визначити, що це грип чи COVID-19?
Симптоми, викликані коронавірусом SARS-CoV-2, тепер більше, ніж раніше, нагадують симптоми інших респіраторних інфекцій, особливо грипу.
Розпізнати тип інфекції можна за першими ознаками. Згідно з одним дослідженням, люди з сезонним грипом частіше кашляють перед підвищенням температури. Хоча грип зазвичай починається з кашлю або болю в м’язах, першим симптомом COVID-19 є лихоманка.
Симптоми, характерні для COVID-19, хоч і рідкісні наразі, - це раптова втрата нюху та смаку (аносмія), а також запальні шкірні реакції. Ці проблеми не виникають при грипі.
Важливі відмінності також стосуються вираженості двох симптомів. До них відносяться озноб і діарея, які рідко зустрічаються при грипі. Крім того, лихоманка низька, а слабкі болі в тілі нечасті.
У випадку з ковідом правило полягає в тому, що симптоми з’являються через 5-6 днів після зараження, а інфекція триває 1-14 днів. Однак грип починається швидше, через 2-3 дні після зараження, і триває до тижня.
Незважаючи на те, що грип розвивається швидко з такими симптомами, як біль у спині, озноб і сухий кашель, зазвичай він протікає легко. І хоч він викликає дискомфорт, але не так часто дає ускладнення, як ковід.
У разі коронавірусу симптомів може не бути, або можуть виникнути важкі інфекції, ускладнення та госпіталізація.
Як зараз проявляється COVID-19?
Симптоми COVID-19 у 2024 році схожі на симптоми попередніх штамів вірусу, але є кілька ключових відмінностей. Ключовим є, серед іншого: особливо порядок розвитку симптомів.
Основні симптоми нових варіантів ковіду можуть виникати в такому порядку:
- лихоманка,
- кашель,
- чхання,
- виділення з носа.
Крім того, можуть виникнути біль у горлі, біль у м’язах та/або головний біль, нудота або блювота та діарея.
Проте коронавірус непередбачуваний і в одних людей може лише зникнути відчуття в носі, у інших лише погане самопочуття, а також він може розвинутися без інших ознак захворювання. Деякі пацієнти поряд з поганим самопочуттям відчувають лише головний біль і запаморочення, які більше нагадують симптоми інсульту, ніж респіраторної інфекції, оскільки характерні для нього симптоми відсутні.
Є також пацієнти, у яких болить тільки грудна клітка. Крім того, таке поєднання, як нудота, блювання та лихоманка, може вказувати на COVID-19.
Люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом, які мають симптоми та позитивний тест на COVID-19, ризикують загострити інфекцію з такими ускладненнями, як пневмонія. Таких людей необхідно лікувати під наглядом лікаря.
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