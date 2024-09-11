Сезон грипу вже близько. Як відрізнити його від нового COVID-19

Сезон відпусток закінчується і починається інфекційний сезон. Вже в серпні вірусні інфекції були найпоширенішими, а зі зниженням температури можна очікувати зростання захворюваності. Однак зараз коронавірусна інфекція дещо інша, ніж раніше.

Як за симптомами визначити ковід чи грип, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

COVID-19 у 2024 році

Розпочався осінній сезон, коли повертаємося з відпустки, починаються хвороби. Так от, основними причинами звернень до лікаря у серпні були вірусні інфекції, COVID-19 та пневмонія. У дітей найчастіше були ангіна, пневмонія та ковід, а ще з’явився коклюш.

Про те, що коронавірус знову атакує, свідчать і дані звітів МОЗ про зараження. Протягом останніх тижнів щодня виявляють кілька тисяч випадків, а також щодня є кілька смертей, пов’язаних із COVID-19.

Нові підваріанти коронавірусу SARS-CoV-2, що походять від Омікрону, все частіше потрапляють в обіг, такі як KP.1, KP.2 і KP.3 (група FLiRT) і LB.1 (наступник JN.1).

Ці мутації виявляються більш заразними і менше протидіють організму вакцинованих людей. Однак поширені й інші вірусні захворювання, особливо грип. Його симптоми наразі настільки схожі на симптоми COVID-19, що якщо ми підозрюємо інфекцію, то спочатку не знатимемо, чого очікувати.

Однак експерти виявили кілька важливих відмінностей, які можуть допомогти поставити діагноз перед тестуванням.

Як визначити, що це грип чи COVID-19?

Симптоми, викликані коронавірусом SARS-CoV-2, тепер більше, ніж раніше, нагадують симптоми інших респіраторних інфекцій, особливо грипу.

Розпізнати тип інфекції можна за першими ознаками. Згідно з одним дослідженням, люди з сезонним грипом частіше кашляють перед підвищенням температури. Хоча грип зазвичай починається з кашлю або болю в м’язах, першим симптомом COVID-19 є лихоманка.

Симптоми, характерні для COVID-19, хоч і рідкісні наразі, - це раптова втрата нюху та смаку (аносмія), а також запальні шкірні реакції. Ці проблеми не виникають при грипі.

Важливі відмінності також стосуються вираженості двох симптомів. До них відносяться озноб і діарея, які рідко зустрічаються при грипі. Крім того, лихоманка низька, а слабкі болі в тілі нечасті.

У випадку з ковідом правило полягає в тому, що симптоми з’являються через 5-6 днів після зараження, а інфекція триває 1-14 днів. Однак грип починається швидше, через 2-3 дні після зараження, і триває до тижня.

Незважаючи на те, що грип розвивається швидко з такими симптомами, як біль у спині, озноб і сухий кашель, зазвичай він протікає легко. І хоч він викликає дискомфорт, але не так часто дає ускладнення, як ковід.

У разі коронавірусу симптомів може не бути, або можуть виникнути важкі інфекції, ускладнення та госпіталізація.

Як зараз проявляється COVID-19?

Симптоми COVID-19 у 2024 році схожі на симптоми попередніх штамів вірусу, але є кілька ключових відмінностей. Ключовим є, серед іншого: особливо порядок розвитку симптомів.

Основні симптоми нових варіантів ковіду можуть виникати в такому порядку:

лихоманка,

кашель,

чхання,

виділення з носа.

Крім того, можуть виникнути біль у горлі, біль у м’язах та/або головний біль, нудота або блювота та діарея.

Проте коронавірус непередбачуваний і в одних людей може лише зникнути відчуття в носі, у інших лише погане самопочуття, а також він може розвинутися без інших ознак захворювання. Деякі пацієнти поряд з поганим самопочуттям відчувають лише головний біль і запаморочення, які більше нагадують симптоми інсульту, ніж респіраторної інфекції, оскільки характерні для нього симптоми відсутні.

Є також пацієнти, у яких болить тільки грудна клітка. Крім того, таке поєднання, як нудота, блювання та лихоманка, може вказувати на COVID-19.

Люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом, які мають симптоми та позитивний тест на COVID-19, ризикують загострити інфекцію з такими ускладненнями, як пневмонія. Таких людей необхідно лікувати під наглядом лікаря.