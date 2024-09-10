Зима близько. Лікар розповів, чому треба зробити щеплення від грипу
Сезон грипу в Україні розпочнеться вже зовсім скоро. Класичний грип це - швидкий початок (захворювання може розвинутися за кілька годин), висока температура (вище 39-40 градусів), сухий кашель.
Щоб не хворіти у важкій формі треба зробити щеплення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.
Найчастіші симптоми грипу
- Лихоманка (з температурою вище 38 градусів)
- Головний біль і загальна слабкість
- Кашель, нежить, біль у горлі
Лікар розповів, що грип може викликати серйозне ускладнення - пневмонію, цим він і небезпечний.
Хто в зоні ризику ускладнень:
- Діти до року
- Вагітні жінки
- Літні, старше 65 років
- Люди з хронічними захворюваннями (особливо легень)
Як можна захиститися від грипу?
Необхідно щорічно робити щеплення від грипу, воно не дає 100% захист, але допомагає легше переносити грип.
Які вакцини рекомендовані
- Ваксігрип Тетра (виробник "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна)
- Джісі Флю ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, чотирьохвалентна)
Кому показано робити щеплення від грипу?
- Всім особам віком від 6 місяців і старше рекомендується проходити щорічну вакцинацію від грипу
- Дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.
- Вагітні: інактивовані вакцини для профілактики грипу можна застосовувати протягом усього періоду вагітності. Жінкам в третьому триместрі вагітності слід розглянути питання про термінову вакцинацію при наявності доступних вакцин, оскільки це знижує ризик захворювання на грип у немовлят протягом перших місяців життя
Приймати противірусні препарати потрібно, якщо ви перебуваєте в групі ризику або переносите важку форму грипу.
Існує два препарати, які ефективні для лікування: озельтамівір і занамівір, але вони атакують лише віруси грипу.
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