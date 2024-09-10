Зима близько. Лікар розповів, чому треба зробити щеплення від грипу

Фото: Чому потрібно робити щеплення від грипу перед зимою (Getty Images)

Сезон грипу в Україні розпочнеться вже зовсім скоро. Класичний грип це - швидкий початок (захворювання може розвинутися за кілька годин), висока температура (вище 39-40 градусів), сухий кашель.

Щоб не хворіти у важкій формі треба зробити щеплення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Найчастіші симптоми грипу Лихоманка (з температурою вище 38 градусів)

Головний біль і загальна слабкість

Кашель, нежить, біль у горлі Лікар розповів, що грип може викликати серйозне ускладнення - пневмонію, цим він і небезпечний. Хто в зоні ризику ускладнень: Діти до року

Вагітні жінки

Літні, старше 65 років

Люди з хронічними захворюваннями (особливо легень) Як можна захиститися від грипу? Необхідно щорічно робити щеплення від грипу, воно не дає 100% захист, але допомагає легше переносити грип.



Які вакцини рекомендовані Ваксігрип Тетра (виробник "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна)

Джісі Флю ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, чотирьохвалентна) Кому показано робити щеплення від грипу? Всім особам віком від 6 місяців і старше рекомендується проходити щорічну вакцинацію від грипу

Дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.

Вагітні: інактивовані вакцини для профілактики грипу можна застосовувати протягом усього періоду вагітності. Жінкам в третьому триместрі вагітності слід розглянути питання про термінову вакцинацію при наявності доступних вакцин, оскільки це знижує ризик захворювання на грип у немовлят протягом перших місяців життя Приймати противірусні препарати потрібно, якщо ви перебуваєте в групі ризику або переносите важку форму грипу. Існує два препарати, які ефективні для лікування: озельтамівір і занамівір, але вони атакують лише віруси грипу.