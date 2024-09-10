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Зима близько. Лікар розповів, чому треба зробити щеплення від грипу

Вівторок 10 вересня 2024 09:45
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Зима близько. Лікар розповів, чому треба зробити щеплення від грипу Фото: Чому потрібно робити щеплення від грипу перед зимою (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дмитро Муштин

Сезон грипу в Україні розпочнеться вже зовсім скоро. Класичний грип це - швидкий початок (захворювання може розвинутися за кілька годин), висока температура (вище 39-40 градусів), сухий кашель.

Щоб не хворіти у важкій формі треба зробити щеплення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Найчастіші симптоми грипу

  • Лихоманка (з температурою вище 38 градусів)
  • Головний біль і загальна слабкість
  • Кашель, нежить, біль у горлі

Лікар розповів, що грип може викликати серйозне ускладнення - пневмонію, цим він і небезпечний.

Хто в зоні ризику ускладнень:

  • Діти до року
  • Вагітні жінки
  • Літні, старше 65 років
  • Люди з хронічними захворюваннями (особливо легень)

Як можна захиститися від грипу?

Необхідно щорічно робити щеплення від грипу, воно не дає 100% захист, але допомагає легше переносити грип.

Які вакцини рекомендовані

  • Ваксігрип Тетра (виробник "Санофі Пастер", Франція, чотирьохвалентна)
  • Джісі Флю ("Грін Кросс Корпорейшн", Південна Корея, чотирьохвалентна)

Кому показано робити щеплення від грипу?

  • Всім особам віком від 6 місяців і старше рекомендується проходити щорічну вакцинацію від грипу
  • Дітям віком до 9 років, які раніше не вакцинувалися, другу дозу вакцини 0,5 мл потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.
  • Вагітні: інактивовані вакцини для профілактики грипу можна застосовувати протягом усього періоду вагітності. Жінкам в третьому триместрі вагітності слід розглянути питання про термінову вакцинацію при наявності доступних вакцин, оскільки це знижує ризик захворювання на грип у немовлят протягом перших місяців життя

Приймати противірусні препарати потрібно, якщо ви перебуваєте в групі ризику або переносите важку форму грипу.

Існує два препарати, які ефективні для лікування: озельтамівір і занамівір, але вони атакують лише віруси грипу.

Читайте також, навіщо дітям робити дві дози вакцини від грипу.

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