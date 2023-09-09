"Сезон грипу буде важчим". Що чекає на Україну взимку та як потрібно укріплювати свій імунітет

Що кажуть у МОЗ

Насамперед коронавірус Covid-19 повністю нікуди не зник, тому випадки захворювань все ще відбуваються та будуть відбуватися в майбутньому. Однак цей вірус може "змішатися" з іншими зимовими вірусними хворобами.

"Це означає, що епідемічний сезон грипу, який буде суміщений з Covid-19, буде важчим, але важчим у переважній більшості для осіб у віці 60+ та для людей із супутніми захворюваннями", - розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час онлайн-брифінгу.

Він додав, що наразі в Україні недостатній рівень вакцинації від Covid-19. Щеплення мають 40-45% населення, а найменше вакцинованих у селах.

Як підсилити імунну систему

"За даними ВООЗ, 60% факторів індивідуального здоров'я та якості життя пов'язано саме з нашими звичками. Тобто наш психічний стан, фізична активність, якість харчування та режим впливають на адаптивний імунітет", - розповідають Styler у Центрі громадського здоров'я.

Тому над стійкістю імунної системи потрібно працювати заздалегідь, і розпочинати можна вже зараз. Спеціалісти ЦГЗ поділилися з нами дієвими порадами:

подбайте про здорове харчування

Регулярно вживайте овочі та фрукти (рекомендована доза на добу - п'ять порцій), адже саме в них міститься велика кількість поживних речовин. Обмежте вживання жирної та смаженої їжі. Мінімізуйте споживання солодкого.

Незалежно від сезону не забувайте пити воду. Це допоможе подолати стрес, хронічну втому, поліпшити роботу мозку й організму в цілому.

будьте фізично активними

Відсутність фізичної активності - один з провідних чинників ризику смертності від неінфекційних захворювань. Люди, які недостатньо активні, мають на 20-30% підвищений ризик смерті порівняно з людьми, які є досить активними.

ВООЗ радить для дорослих щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності чи 75 хвилин, якщо йдеться про заняття високої інтенсивності.

відмовтесь від вживання тютюну

Як свідчать дані ВООЗ, кожного року куріння вбиває понад 8 мільйонів людей, зокрема 1,3 мільйона осіб, які страждають від пасивного куріння. У 2020 році тютюн вживали 22,3% населення світу: 36,7% чоловіків та 7,8% жінок.

В Україні тютюн забирає 130 000 життів щороку, а 13 000 людей стають жертвами пасивного куріння.

відмовтесь від вживання алкоголю

Він негативно впливає на роботу центральної нервової системи, зокрема головного мозку. Призводить до виснаження хімічних речовин у нашому мозку, які допомагають зменшити тривожність природним шляхом. Тому ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу або навіть депресію.

уникайте стресів та висипайтеся

Сон - одна з базових потреб людини, тому намагайтеся спати регулярно мінімум 7 годин на добу. Зрозуміло, що через повномасштабне вторгнення Росії іноді складно дотримуватися такого режиму, тому якщо ви вночі недостатньо спали, намагайтеся це надолужити, щойно з'явиться можливість.

робіть щеплення вчасно

В Україні затверджено Календар профілактичних щеплень, яким встановлюється перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їхнього проведення.

Обов'язковими є щеплення проти 10 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит, краснуха, кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, ВІЛ-інфекція.

З урахуванням епідемічного сезону потрібно щеплюватись від вітряної віспи (якщо не хворіли), ротавірусної інфекції, менінгококової інфекції, пневмококової інфекції, COVID-19 (можна дітям від 5 років), грипу (можна дітям від 6 місяців).