"Сезон гриппа будет тяжелее". Что ждет Украину зимой и как нужно укреплять свой иммунитет

Что говорят в Минздраве

Прежде всего коронавирус Covid-19 полностью никуда не исчез, поэтому случаи заболеваний все еще происходят и будут происходить в будущем. Однако этот вирус может "смешаться" с другими зимними вирусными болезнями.

"Это означает, что эпидемический сезон гриппа, который будет совмещен с Covid-19, будет тяжелее, но тяжелее в подавляющем большинстве для людей в возрасте 60+ и для людей с сопутствующими заболеваниями", - рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн-брифинга.

Он добавил, что в настоящее время в Украине недостаточный уровень вакцинации от Covid-19. Прививки есть у 40-45% населения, а меньше всего вакцинированы в селах.

Как усилить иммунную систему

"По данным ВОЗ, 60% факторов индивидуального здоровья и качества жизни связано именно с нашими привычками. То есть наше психическое состояние, физическая активность, качество питания и режим влияют на адаптивный иммунитет", - рассказывают Styler в Центре общественного здоровья.

Поэтому над стойкостью иммунной системы нужно работать заранее и начинать можно уже сейчас. Специалисты ЦОС поделились с нами действенными советами:

позаботьтесь о здоровом питании

Регулярно употребляйте овощи и фрукты (рекомендуемая доза в сутки - пять порций), ведь именно в них содержится большое количество питательных веществ. Ограничьте употребление жирной и жареной пищи. Минимизируйте потребление сладкого.

Независимо от сезона не забывайте пить воду. Это поможет преодолеть стресс, хроническую усталость, улучшить работу мозга и организма в целом.

будьте физически активными

Отсутствие физической активности - один из ведущих факторов риска смертности от неинфекционных заболеваний. Люди, недостаточно активные, имеют на 20-30% повышенный риск смерти по сравнению с людьми, которые являются достаточно активными.

ВОЗ советует для взрослых не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или 75 минут, если речь идет о занятиях высокой интенсивности.

откажитесь от употребления табака

Как свидетельствуют данные ВОЗ, ежегодно курение убивает более 8 миллионов человек, в том числе 1,3 миллиона человек, страдающих пассивным курением. В 2020 году табак употребляли 22,3% населения мира: 36,7% мужчин и 7,8% женщин.

В Украине табак забирает 130 000 жизней каждый год, а 13 000 человек становятся жертвами пассивного курения.

откажитесь от употребления алкоголя

Он оказывает негативное влияние на работу центральной нервной системы, в частности головного мозга. Приводит к истощению химических веществ в нашем мозге, помогающих уменьшить тревожность естественным путем. Поэтому мы можем ощущать еще больший стресс, тревогу или даже депрессию.

избегайте стрессов и высыпайтесь

Сон - одна из базовых потребностей человека, поэтому старайтесь спать регулярно минимум 7 часов в сутки. Понятно, что из-за полномасштабного вторжения России иногда сложно придерживаться такого режима, поэтому если вы ночью недостаточно спали, старайтесь это наверстать, как только появится возможность.

делайте прививки вовремя

В Украине утвержден Календарь профилактических прививок, которым устанавливается перечень обязательных профилактических прививок и оптимальные сроки их проведения.

Обязательные прививки против 10 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, ВИЧ-инфекция.

С учетом эпидемического сезона нужно прививаться от ветряной оспы (если не болели), ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, COVID-19 (можно детям от 5 лет), гриппа (можно детям от 6 месяцев).