Сезон грибів в Україні: як не переплутати з отруйними і що робити, якщо отруїлися
В Україні до сезону грибів, який приходить в дощове і тепле літо, важливо пам'ятати про особливості "тихого полювання", і якщо в козуб попадеться неїстівний гриб, враховувати ризики ймовірного отруєння - вашого або іншого, хто скуштує отруйні "ласощі".
Ряд важливих рекомендацій, а також симптоми, при яких гурманам може знадобитися невідкладна медична допомога, дали в МОЗ на сторінці в Facebook.
Також у відомстві розповіли, що потрапити до лікарні можливо не тільки від зібраних в лісі грибів, а й куплених на стихійному ринку.
Правила безпечного збору грибів
- Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте. Уважно перебирайте і перевіряйте їх також вдома.
- Занадто молоді або старі гриби легко переплутати з отруйними.
- Не збирайте гриби поруч з трасами, промисловими підприємствами або забрудненими територіями, адже вони вбирають отруйні речовини, в тому числі важкі метали
- Для збору грибів суха погода - не найкращий час, оскільки в них тоді велика концентрація токсинів.
- Після збору грибів не затягуйте з приготуванням (краще протягом доби), а вже готові зберігайте в холодильнику, але не більше як добу. Обварюють гриби в підсоленій воді не менше 3 разів по пів години.
Які симптоми отруєння
- нудота
- блювота
- різкий біль в животі
- діарея
- запаморочення
- підвищення температури тіла
- зниження пульсу
- задуха
- судома
- відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги)
- марення, поява галюцинацій, головний біль.
Що робити при отруєннях
- Відразу ж після виникнення симптомів потрібно викликати "швидку". Зауважується також, що ознаки отруєння можуть виникнути не відразу після вживання, але навіть протягом декількох днів після.
- До приїзду медиків промийте шлунок звичайною водою.
- Бажано дотримуватися постільного режиму і пити багато рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини.
- Прийміть активоване вугілля або інші сорбенти.
- Строго заборонено пити алкоголь, їсти будь-яку їжу або молочні продукти - це тільки прискорить всмоктування токсинів.
Нагадаємо, нещодавно під Черніговом грибами отруїлися четверо дітей, і двоє з них померли.
Також ми писали про те, що минулої осені в Кривому Розі від отруєння грибами померла мама з донькою - вони два дні лікувалися вдома самостійно, але це закінчилося трагедією.