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Сезон грибів в Україні: як не переплутати з отруйними і що робити, якщо отруїлися

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Субота 19 червня 2021 13:51
Сезон грибів в Україні: як не переплутати з отруйними і що робити, якщо отруїлися Колаж РБК-Україна: у МОЗ розповіли про збір грибів і симптоми отруєння
Автор: Володимир Костирін

В Україні до сезону грибів, який приходить в дощове і тепле літо, важливо пам'ятати про особливості "тихого полювання", і якщо в козуб попадеться неїстівний гриб, враховувати ризики ймовірного отруєння - вашого або іншого, хто скуштує отруйні "ласощі".

Ряд важливих рекомендацій, а також симптоми, при яких гурманам може знадобитися невідкладна медична допомога, дали в МОЗ на сторінці в Facebook.

Також у відомстві розповіли, що потрапити до лікарні можливо не тільки від зібраних в лісі грибів, а й куплених на стихійному ринку.

Правила безпечного збору грибів

  • Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте. Уважно перебирайте і перевіряйте їх також вдома.
  • Занадто молоді або старі гриби легко переплутати з отруйними.
  • Не збирайте гриби поруч з трасами, промисловими підприємствами або забрудненими територіями, адже вони вбирають отруйні речовини, в тому числі важкі метали
  • Для збору грибів суха погода - не найкращий час, оскільки в них тоді велика концентрація токсинів.
  • Після збору грибів не затягуйте з приготуванням (краще протягом доби), а вже готові зберігайте в холодильнику, але не більше як добу. Обварюють гриби в підсоленій воді не менше 3 разів по пів години.

Які симптоми отруєння

  • нудота
  • блювота
  • різкий біль в животі
  • діарея
  • запаморочення
  • підвищення температури тіла
  • зниження пульсу
  • задуха
  • судома
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги)
  • марення, поява галюцинацій, головний біль.

Що робити при отруєннях

  • Відразу ж після виникнення симптомів потрібно викликати "швидку". Зауважується також, що ознаки отруєння можуть виникнути не відразу після вживання, але навіть протягом декількох днів після.
  • До приїзду медиків промийте шлунок звичайною водою.
  • Бажано дотримуватися постільного режиму і пити багато рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини.
  • Прийміть активоване вугілля або інші сорбенти.
  • Строго заборонено пити алкоголь, їсти будь-яку їжу або молочні продукти - це тільки прискорить всмоктування токсинів.

Нагадаємо, нещодавно під Черніговом грибами отруїлися четверо дітей, і двоє з них померли.

Також ми писали про те, що минулої осені в Кривому Розі від отруєння грибами померла мама з донькою - вони два дні лікувалися вдома самостійно, але це закінчилося трагедією.

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Мінстерство охорони здоров'я України отруєння грибы
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