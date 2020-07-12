Сезон баклажанов: для кого этот овощ особенно полезен и как его нужно есть

На рынках Украины начинается сезон баклажанов. Этот полезный овощ доступен довольно короткий период и самые полезные свойства в нем сохраняются в свежем виде.

Какие витамины содержаться в баклажанах, кому их полезно употреблять и в каком виде этот овощ самый полезный, пишет издание "Контракты".

Диетологи утверждают, что баклажаны очень полезны для работы мозга. В нем содержатся витамины С, В, В2, РР, каротин, калий, натрий, кальций, магний, фосфор и железо. Это овощ очень популярен практически во всех кухнях мира. В некоторых странах их едят только в сыром виде, так как без термической обработки в овощах сохраняются все полезные вещества.

Стоит отметить, что в Украине баклажаны обычно тушат или жарят, но нужно помнить, что при приготовлении они значительно уменьшаются в объеме. Этот факт нужно учитывать, если в вашем меню есть блюдо из баклажанов.

Эти овощи едят с кожурой, а также и без нее. Специалисты утверждают, что кожура баклажанов не переваривается в организме и стоит убрать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему.

Баклажаны используют для приготовления рагу, соте, их готовят в сочетании с томатами, болгарским перцем, кабачками. Также этот овощ используют как гарнир к рыбе или мясу. Сочетать баклажаны можно даже с кисломолочными продуктами – творогом, йогуртом и сырами. В блюда с баклажанами можно класть специи. Особенный вкус им придают базилик, чеснок, лук, тимьян, розмарин, кумин, кориандр и эстрагон.

Самыми полезными считаются продолговатые плоды с почти черной кожурой, хотя разновидностей этого овоща много. Не стоит употреблять в пищу перезрелые баклажаны, так как в них содержится ядовитое вещество соланин.

Баклажаны полезно есть для понижения холестерина в крови, для улучшения работы сердца. Этот овощ прекрасно справляется с проблемами желудочно-кишечного тракта, почек и печени.

Кроме того, баклажаны снимают отеки, выводят соль и нормализуют водно-солевой баланс в организме.

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