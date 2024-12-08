Сезон апельсинов в разгаре. Кому категорически нельзя есть популярный фрукт

С приходом зимы апельсины традиционно становятся одним из самых популярных фруктов на столе. Их любят за сочность, яркий вкус и высокое количество витамина С, помогающего укрепить иммунитет. Однако не всем апельсины полезны, и в некоторых случаях они могут даже помешать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому категорически нельзя есть апельсины.

Кому не рекомендуется употреблять апельсины

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Апельсины содержат большое количество кислоты, что может раздражать слизистую желудка. Это опасно для тех, кто страдает гастритом, язвой желудка или рефлюкса.

Аллергикам

Цитрусовые фрукты, включая апельсины, являются сильными аллергенами. Если у вас склонность к аллергическим реакциям, следует быть осторожными: возможны сыпь, зуд или даже анафилаксия.

Людям с сахарным диабетом.

Хотя апельсины имеют относительно низкий гликемический индекс, их чрезмерное потребление может повысить уровень сахара в крови из-за природных фруктовых сахаров.

При повышенной кислотности организма

Апельсины могут усилить дисбаланс кислотно-щелочной среды, что может привести к дискомфорту или проблемам со здоровьем.

Людям с чувствительными зубами

Кислота в апельсинах может ослаблять зубную эмаль, вызывая боль и повышенную чувствительность.

Как употреблять апельсины правильно:

Употреблять их в умеренных количествах, не более 1-2 фруктов в день.

Есть апельсины во время основных приемов пищи, а не натощак, чтобы избежать раздражения желудка.

После еды рекомендуется ополоснуть рот водой, чтобы снизить влияние кислоты на зубы.

Если у вас нет медицинских противопоказаний, апельсины могут стать отличным источником витаминов и улучшить настроение в холодное время года. Однако всегда лучше прислушиваться к своему организму и при необходимости консультироваться с врачом.