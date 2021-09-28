Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений: аномалия или норма?

Землетрясения в Украине и за ее пределами - это норма.

"Землетрясения всегда и везде - это норма. Просто они где-то есть более или менее активны. Дело в том, что плиты земной коры движутся, где медленнее, где-то быстрее. В активных зонах - землетрясение является частым явлением, они там более мощные. А о том, что где-то есть асейсмические район, я даже такого не знаю", - рассказал ученый.

Почему Украину часто трясет

"Нас часто трясет и здорово. Но если землетрясение глубокое, соответственно, мощное, оно распространяется на достаточно большую территорию. Его можно почувствовать далеко. Если это землетрясение является даже сильно мощным, но поверхностным, то есть до 10 км в глубину, оно распространяется недалеко", - сообщил сейсмолог.

По словам Вербицкого, если где-то землетрясение произошло не сильное, например, в месте, где немного населения, где нет застройки, никаких объектов, то его никто и не почувствует.

"Скажем, частые землетрясения происходят в районе Новоднестровск (Черновицкая область), там - разломные зоны. Их обнаруживают люди, которые работают на гидростанциях, но не обычные местные жители", - отметил он.

Также ученый напомнил, что самые мощные землетрясения, которые почувствовали в Украине, были в 1977, 1981 годах.