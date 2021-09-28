ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сейсмолог розповів, чому в Україні стало більше землетрусів: аномалія чи норма?

Новость на русском →
Вівторок 28 вересня 2021 12:51
Сейсмолог розповів, чому в Україні стало більше землетрусів: аномалія чи норма? В Україні стало більше землетрусів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Землетруси в Україні та за її межами - це норма.

Про це розповів УНІАН сейсмолог, старший науковий співробітник відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. і. Суботіна Національної академії наук України Сергій Вербицький.

"Землетруси завжди і скрізь - це норма. Просто вони десь є більш-менш активні. Річ у тому, що плити земної кори рухаються, де повільніше, десь швидше. В активних зонах - землетрус є частим явищем, вони там більш потужні. А про те, що десь є асейсмічні район, Я навіть такого не знаю", - розповів вчений.

Чому Україну часто трясе

"Нас часто трясе і здорово. Але якщо землетрус глибокий, відповідно, потужний, він поширюється на досить велику територію. Його можна відчути далеко. Якщо цей землетрус є навіть сильно потужним, але поверхневим, тобто до 10 км в глибину, він поширюється недалеко", - повідомив сейсмолог.

За словами Вербицького, якщо десь землетрус стався не сильний, наприклад, в місці, де небагато населення, де немає забудови, ніяких об'єктів, то його ніхто і не відчує.

"Скажімо, часті землетруси відбуваються в районі Новодністровськ (Чернівецька область), там - розломні зони. Їх виявляють люди, які працюють на гідростанціях, але не звичайні місцеві жителі", - зазначив він.

Також вчений нагадав, що найпотужніші землетруси, які відчули в Україні, були в 1977, 1981 роках.

Як ми раніше писали, українці розповіли про рідкісний землетрус і показали відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус
LITE
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати