Сейсмолог Френк Хугербітс попередив про нові землетруси: експерт передбачив катастрофу в Туреччині

Який прогноз дає сейсмолог на початок березня

У своїх розрахунках вчений спирається на становище небесних тіл. За його даними, зближення Землі з іншими планетами Сонячної системи 2-3 та 5-6 березня можуть призвести до високої сейсмічної активності.

Найпіковішими днями він назвав 3-4 березня та 6-7 березня. Не виключено, що цими днями на планеті може статися мега-землетрус.

Хугербітс зазначає, що, напевно, дізнатися неможливо, але перший тиждень березня може виявитися дуже небезпечним.

За даними сейсмолога, можуть бути підземні поштовхи з магнітудою 7,5 і вище у різних точках планети.

Постраждати можуть різні території та серед потенційних місць у списку вченого – західне узбережжя Північної Америки, південь Японії, Філіппіни, Індонезія, Португалія, Греція, Пакистан, а також Камчатка та Курильські острови у Росії.

Хто такий Френк Хугербітс

Це вчений, прогнозист землетрусів та сейсмолог-самоучка, дослідник наукової компанії Solar System Geometry Survey. Народився 26 жовтня 1968 року у Гарлемі, на заході Нідерландів.

Попри те, що Хугербітс не має жодних наукових ступенів і спеціалізованої освіти, він досить точно передбачив землетрус у Туреччині та Сирії в лютому.

За три дні до страшної трагедії він розмістив попередження на своїй сторінці у Twitter, де повідомив, що очікуються сильні підземні поштовхи магнітудою до 7,5 балів.

Згодом він попередив, що поштовхи будуть повторюватися ще кілька разів і вказав місця - Туреччина та прилеглі райони.