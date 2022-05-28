Как сейчас выглядит "Артемсоль" после бомбардировок оккупантов (видео)

По предварительной информации, обстрел был 27 мая. На кадрах вы можете увидеть жуткие обстрелы.

"Артемсоль"— просто боль, оккупанты гатили по уникальному предприятию, которое расположено в Соледаре, Донецкой области", - сказано под видео.





Предприятие остановили еще в апреле 2022 года, так как стало невозможно вывозить железной дорогой готовую продукцию из Соледара.

Так сейчас выглядит "Артемсоль" (фото: Вільне радіо)

Отмечается, что войска РФ ракетным ударом разрушили здания завода "Артемсоль" в Соледаре. На месте происшествия в результате взрыва произошел пожар, а обломки здания были отбросило на десятки метров.

Как ранее выглядел завод

Так выглядело предприятие "Артемсоль" (фото: facebook.com/ArtyomsaltUkraine)