Сейчас будет больно: в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе

В интернете опубликовали данные российских кадровых военных на Донбассе на оккупированных территориях, которые воюют против Украины. В списке 56 так называемых "ихитамнетов", которые должны заинтересовать Международный уголовный суд в Гааге. Информацию о военных преступниках слил известный блогер под ником "Фашик Донецкий".

Отмечается, что речь идет о руководящем составе соединений и воинских частей Южного военного округа РФ, который Кремль привлекает для организации материально-технического обеспечения российско-террористических бандформирований - 1 и 2 "армейских корпусов" "ДНР", которые оперативно подчинены 8-й армии российского Южного военного округа.

"Мы решили немножко подсказать россиянам, кто является спонсором войны в Украине и кто курирует боевые действия на территории чужого государства. Сейчас будет больно. Очень", - написал блогер.

Скрин: fashikdonetsk.com

В списке указан номер части, ее название, пункт постоянной дислокации (ппд), военное звание, должность российского военнослужащего на оккупированных территориях, ФИО и личный номер телефона.

Военная часть № 66431 или 4 ВБ, город Цхинвал, военное звание подполковник, должность - помощник командира по мат-технич. обеспечению - Гончарук Василий Петрович, номер телефона 8-929-803-84-32

Военная часть № 66431 или 4 ВБ, ппд город Цхинвал, военное звание - майор, должность - начальник тех. обеспечения части, Ведерников Александр Геннадьевич, номер тел - 8-929-810-44-62

Военная часть № 09332 или 7 ВБ, ппд - город Гудаута, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат.-техническому обеспечению, Мальцев Егор Олегович, номер телефона 89605815738

Военная часть № 09332 или 7 ВБ, ппд - город Гудаута, военное звание - майор, должность начальник обеспечения части, Никишин Сергей Юрьевич, номер телефона - 89284074445

Военная часть № пп-04436 или 102 ВБ, ппд - город Гюмри, военнное звание - подполковник, должность - начальник обеспечения части, Панов Вячеслав Николаевич, номера телефонов - 89283368169, +37498542173

Военная часть № 65384 или 17-я омсбр, ппд - город Шали, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат.-техническому обеспечению, Долбыш Владимир Васильевич, номер телефона - 89280241189

Военная часть № 65384 или 17-я омсбр, ппд - город Шали, военное звание - капитан, должность - начальник тех. обеспечения части, Иванов Александр Генадьевич, номер телефона - 89284667723

Иллюстративное фото: боевики на Донбассе

Военная часть № 27777 или 18 омсбр, ппд - город Ханкала, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат.тех.обеспечению, Ермилов Максим Владимирович, номер телефона - 89288955833

Военная часть № 27777 или 18 омсбр, ппд - город Ханкала, военное звание - майор, должность - начальник техн. обеспечения части, Коломоец Иван Васильевич, номер телефона 89280027158

Военная часть № 20634 или 19 омсбр, ппд - город Владикавказ, военное звание - подполковник, должность - временно исполняющий обязанности по мат.-техн. обеспечению, Алайцев Алексей Михайлович, номер тел 89289330680

Военная часть № 20634 или 19 омсбр, ппд - город Владикавказ, военное звание - капитан, должность - временно исполняющий обязанности начальника тех.обеспечения, Широкорат Артем Олегович, номер тел 89289329418

Военная часть № 22220 или 20 омсбр, ппд - город Волгоград, военное звание - майор, должность - начальник тех.обеспечения, Сергеев Валерий Викторович, номер тел 89195491302

Военная часть № 63354 или 136 омсбр , ппд - город Буйнакск, военное звание - подполковник, должность - замначальника по мат.-тех обеспечению, Семенов Станислав Владимирович, номер тел 89284974719

Военная часть № 63354 или 136 омсбр , ппд - город Буйнакск, военное звание — майор, должность - начальник тех.обеспечения, Просвиров Олег Владимирович, номер тел 89283587449

Военная часть № 74507 или 56 одшбр[л] , ппд - город Камышин, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат.-тех. обеспечению, Гайдомака Сергей Алексеевич, номер тел 89275493259

Военная часть № 74507 или 56 одшбр[л] , ппд - город Камышин, военное звание - подполковник, должность - начтех обеспечения части, Балабай Дмитрий Валентинович, номер тел 89375459530

Военная часть № 16544 или 8 омсбр, ппд - нас. пункт Борзой, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех части, Чивчан Валерий Наполионович, номер тел 89284866377

Военная часть № 16544 или 8 омсбр[г], ппд - нас. пункт Борзой, военное звание - подполковник, должность - начтех обеспечения части, Галеев Марат Ринатович, номер тел 89389013477

Военная часть № 22179 или 33 орбр[г], ппд - город Майкоп, военное звание - майор, должность - временно исполняющий обязанности помощника командира по мат.-тех обеспечению, Мякотин Владимир Алексеевич, номер тел 89282022097 или 89034246451

Иллюстративное фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Военная часть № 22179 или 33 орбр[г] , ппд - город Майкоп, военное звание - капитан, должность - врем. исполн. обязанности тех обеспечения части, Черкасов Виктор Сергеевич, номер тел 89054884728

Военная часть № 01485 или 34 омсбр[г] , ппд - город Сторожевая, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Мельник А. М, номер тел 89287388181

Военная часть № 01485 или 34 омсбр[г], ппд - город Сторожевая, военное звание - капитан, должность - врем. исполн. обязанн. начальника техобеспечения, Исмаилов Р.В, номер тел 89284763582

Военная часть № 23511 или 100-я орбр, ппд - город Моздок, военное звание - майор, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Андрианов Сергей Николаевич, номер тел 89280726255 или 89627471781

Военная часть № 23511 или 100-я орбр, ппд - город Моздок, военное звание - майор, должность - начальник техобеспечения части, Величко Андрей Николаевич, номер тел 89284915692

Военная часть № 13140 или 810 обмп, ппд - город Севастополь, военное звание - майор, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Радченко Сергей Николаевич, номер тел +380501949337

Военная часть № 31853 или 1 рбр, ппд - город Краснодар, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечених, Лобян Артур Алибертович, номер тел 89284609971

Военная часть № 48315 или 439 реабр, ппд - город Знаменск, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Брехуненко Вячеслав Николаевич, номер тел 89185048797

Военная часть № 32383 или 67 зрбр, ппд - город Волгоград, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Петин Артур Алексеевич, номер тел 89616787530

Военная часть № 01228 или 39 ождбр , ппд - город Тимашевск, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Донсков Алексей Викторович, номер тел 89184313506

Военная часть № 51473 или 37 ождбр, ппд - город Волгоград, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Рябов Павел Витальевич, номер тел 89280596351

Военная часть № 13204 или 154 ортбр, ппд - нас. пункт Изобильный, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Лысенко Иван Иванович, номер тел 89188829634

Военная часть № 41600 или 66 бру, ппд - город Ставрополь, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Гурьянов Андрей Станиславович, номер тел 89282520555

Военная часть № 41600 или 66 бру, ппд - город Ставрополь, военное звание - старший лейтенант, должность - начальник части, Скуратов В.И,номер тел 89188829634

Военная часть № 29202 или 34 бру[58 А], ппд - город Владикавказ, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Губанов Александр Михайлович, номер тел 89280683940

Военная часть № 71609 или 176 брст, ппд - нас. пункт Рассвет, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Шугаев Алексей Алексеевич, номер тел 89289047686

Военная часть № 47567 или 11 оисбр, ппд - город Камень-Шахтинск, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Клунов Денис Сергеевич, номер тел 89282132919

Военная часть № 65363 или 28 обр рхбз, ппд - город Камышин, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Федорин Юрий Михайлович, номер тел 89187993952 или 89616833499

Военная часть № 42352 или 7 вко, ппд - город Ростов-на-Дону, военное звание - полковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Клюев Валерий Петрович, номер тел 89081751517 или 89289099250

Военная часть № 72153 или 99 бр мто, ппд - город Майкоп, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Баскаков Павел Викторович, номер тел 89284610775

Военная часть № 11384 или 78 бр мто, ппд - город Прохладный, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Максимов Георгий Владиславович, номер тел 89281511321

Военная часть № 64670 или 291 абр, ппд - город Троицкое, военное звание майор, должность нач части, Романенко Игорь Николаевич, номер тел 89034660588

Военная часть № 21797 или 943 реап, ппд - город Майкоп, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Тарасенко Олег Анатольевич, номер тел 89284667623

Военная часть № 68889 или 74 ортпосн, ппд - город Владикавказ, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Васин Сергей Николаевич, номер тел 89284958298

Военная часть № 65246 или 42 опс, ппд - город Ростов-на-Дону, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Алексеев Алексей Николаевич, номер тел 89094315825

Военная часть № 48514 или 1536 зрп, ппд - город Ростов-на-Дону, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Глущенко Вячеслав Валерьевич, номер тел 89064152772

Военная часть № 26345 или 1537 зрп, ппд - город Новороссийск, военное звание - майор, должность - временно исполняющий обязанности помощника командира по мат-тех обеспечению, Соколов Владимир Сергеевич, номер тел 89604718214

Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Военная часть № 11574 или 1721 зрп, ппд - город Сочи, военное звание - полковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Маркушин Александр Сергеевич, номер тел 89282074647

Военная часть № 81401 или 1096 зрп, ппд - город Севастополь, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Наздрачев Владимир Владимирович, номер тел +380507458806

Военная часть № 40213 или 338 ртп, ппд - город Ростов-на-Дону, военное звание - майор, должность - начальник склада ГСМ, Лукяшко В.А, номер тел 89281711802

Военная часть № 03007 или 339 ртп, ппд - город Астрахань, военное звание - майор, должность - начальник продовольственного склада, Игнатенко Сергей Николаевич, номер тел 89654505725

Военная часть № 60135 или 475 оц рэб, ппд - город Севастополь, военное звание - капитан, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Чащов Сергей Евгеньевич, номер тел +380508182667

Военная часть № 05525 или 25 пспн, ппд - город Ставропоь, военное звание - майор, должность - помощник командира военной части по мат-тех обеспечених, Ладейнов Владимир Ильич, номер тел 89288585498

Военная часть № 51532 или 10 обрсп, ппд - нас. пункт Молькино, краснодарский край, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Вакарин Сергей Александрович, номер тел 89054770100

Военная часть № 11659 или 22 обрспн, ппд - поселок Степной Ростовско области, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Ермолов Михаил Викторович, номер тел 89287862300

Военная часть № 08916 или 11 абгпабр, ппд - поселок Уташ, военное звание - подполковник, должность - помощник командира по мат-тех обеспечению, Борадачев Василий Иванович, номер тел 89186626682

Военная часть № 62829 или 1270 оц рэб, ппд - город Ковалевка, военное звание - подполковник, должность - зам командира по мат-тех обеспечению, Шарапов Андрей Генадьевич, номер тел 89281684713

"Мораль. Все вышеназванные люди - это военные преступники, выполняющие приказы Кремля. Напоминаю, военные преступления не имеют срока давности", - отметил блогер.

Скрин: fashikdonetsk.com

Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Также мы писали о том, что недавно в сети показали видео, как в Донецкой области в городе Шахтерск в жилом квартале летом 2014 года боевики террористической группировки "ДНР" ведут огонь из минометов, установленных на транспорте.