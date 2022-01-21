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Когда сеять помидоры на рассаду, чтобы собрать богатый урожай

Автор: Светлана Мащенко

Помидоры - одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых способом рассады. Здесь очень важно угадать, когда именно высевать томаты, чтобы не опоздать или не допустить перерастания саженцев перед пересадкой в теплицы, парники или открытый грунт.

Когда и как правильно нужно сеять помидоры, чтобы получить сильную рассаду, а в будущем богатый урожай - читайте ниже в нашем материале Styler.

Многое зависит от сорта и климата

Как пишет Kvitkainfo, при выборе времени посева нужно ориентироваться на:

  • климатические условия региона,
  • скороспелость выбранного сорта,
  • место посадки.

Даты посадки

Сажать помидоры на рассаду нужно начинать в последние дни февраля или в начале марта и до конца апреля. Многое зависит от сорта: как правило, сроки посева указываются производителем на упаковке.

Если вы будете сажать рассаду в открытый грунт, а не в теплицу, семена следует сеять чуть позже - в середине марта.

В целом от времени высева семян до высадки проходит 52-58 дней, поэтому в зависимости от этого срока и прогноза погоды (готовности почвы) можно планировать точную дату.

Нужно знать, что переросшая рассада также будет слабой, поэтому сеять семена помидоров слишком рано нехорошо.

Несколько важных советов

Чтобы рассада была здоровой и мощной, создайте для нее большое количество света и оптимальную температуру.

Некоторые рекомендуют опрыскивать кусты несколько раз в день водой, хотя помидоры не очень любят воздушную влагу. Но с учетом сухости в квартирах иногда это делать нужно. А лучше поставить увлажнитель воздуха.

Ранее мы писали, какие ошибки при посеве огурцов на рассаду могут привести к их гибели.

Также эксперты рассказали, какие растения можно посадить на рассаду уже в январе.

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