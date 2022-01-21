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Коли сіяти помідори на розсаду, щоб зібрати багатий урожай

Автор: Світлана Мащенко

Помідори - одна з найпопулярніших овочевих культур, вирощуваних способом розсади. Тут дуже важливо вгадати, коли саме висівати томати, щоб не запізнитися або не допустити переростання саджанців перед пересадкою в теплиці, парники або відкритий ґрунт.

Коли і як правильно потрібно сіяти помідори, щоб отримати сильну розсаду, а в майбутньому багатий урожай - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Багато що залежить від сорту і клімату

Як пише Kvitkainfo, при виборі часу посіву потрібно орієнтуватися на:

  • кліматичні умови регіону,
  • скоростиглість обраного сорту,
  • місце посадки.

Дати посадки

Садити помідори на розсаду потрібно починати в останні дні лютого або на початку березня і до кінця квітня. Багато що залежить від сорту: як правило, терміни посіву вказуються виробником на упаковці.

Якщо ви будете садити розсаду у відкритий ґрунт, а не в теплицю, насіння слід сіяти трохи пізніше - в середині березня.

В цілому від часу висіву насіння до висадки проходить 52-58 днів, тому в залежності від цього терміну і прогнозу погоди (готовності ґрунту) можна планувати точну дату.

Треба знати, що переросла розсада також буде слабкою, тому сіяти насіння помідорів занадто рано недобре.

Кілька важливих порад

Щоб розсада була здоровою і потужною, створіть для неї велику кількість світла і оптимальну температуру.

Деякі рекомендують обприскувати кущі кілька разів на день водою, хоча помідори не дуже люблять повітряну вологу. Але з урахуванням сухості в квартирах іноді це робити потрібно. А краще поставити зволожувач повітря.

Раніше ми писали, які помилки при посіві огірків на розсаду можуть призвести до їх загибелі.

Також експерти розповіли, які рослини можна посадити на розсаду вже в січні.

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