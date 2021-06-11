Северный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фото

Знаменитый мост через Днепр является памяткой архитектуры. Он был введен в эксплуатацию в конце 1976 года.

Конструкция моста - уникальная. Переправа состоит из вантового моста через Днепр (длина 816 м, ширина - 31,4 м), моста через Десенку - (длина 732 м) и путепровода через проспект Героев Сталинграда (длина 55 м).

Сначала мост назывался Московский, но в 2018-м его переименовали на Северный.

Сейчас через 45 лет после открытия, мост находится в плачевном состоянии. В отдельных частях видны сквозные дыры в покрытии и в асфальте, на ограждающих перилах, размером с кулак.

В каком состоянии Северный мост сегодня

Как сейчас выглядит Северный мост в Киеве (фото: novyny.live)

Отметим, что по аварийности Северный мост считается самым аварийным участком Киева, на нем случается значительное количество ДТП, что приводит к большим заторам и транспортному коллапсу.

Видео: Северный мост в Киеве находится в аварийном состоянии