В сети вспомнили пророчество Олеся Гончара по Донбассу: "разбой и вечный шантаж"

За два года до своей смерти в 1995 году он написал в записной книжке "пророчество", тем самым предсказав войну, которая продолжается по сей день.

Украинский писатель и общественный деятель Олесь Гончар предсказал события на Донбассе еще три десятилетия назад.

"Донбасс - это раковая опухоль. То отрежьте его, бросьте в глотку империи - пусть подавятся! Потому что метастазы задушат всю Украину. Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу - и ту затравили... Ну, пускай нас будет на несколько миллионов меньше, но это будет нация! Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью. А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж", - писал Гончар.

"Так оно и случилось ... Уже восьмой год войны на Донбассе... Украина победит! Слава Украине! С нами Бог!" - добавил автор поста.

Фото: выдающийся писатель Олесь Гончар (uinp.gov.ua)

Реакция украинцев на "пророчество" Гончара

В комментариях под этим постом пользователи разделились на две группы.

Одни поддерживают слова писателя, а другие выступают за то, чтобы отстаивать украинскую землю до победного конца.

Очень мудро было сказано. Отдать Донбасс России, пусть подавятся!

Так это наша земля, а народ кац*пский - с пляжа.

Дело в том, что он не нужен России... Найдет что-то другое, за что вцепиться

Чистая правда, но земля там украинская!

Все разумно сказал и предсказал!

Отрезать навсегда. Не хотят - не надо. А время покажет...

Это наша земля, а переселенцы из РФ пусть возвращаются.

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