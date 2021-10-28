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У мережі спливло відео за секунду до трагічної ДТП у Харкові: "я скажу, коли 200 буде"

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 09:19
У мережі спливло відео за секунду до трагічної ДТП у Харкові: "я скажу, коли 200 буде" У мережі з'явилося відео за секунду до смертельної ДТП у Харкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі з'явилося відео за лічені секунди до смертельної ДТП у Харкові, яку влаштував водій Infiniti. Як і передбачалося раніше, авто гнало по місту на шаленій швидкості - часом розганяючись до 200 кілометрів на годину.

У Telegram-каналі "ХС-Харків" опублікували відео з салону авто, де знаходилися троє молодих людей.

Також чітко чути їхні розмови. Відзначається, що активістам Харкова стали доступні відео з телефонів пасажирів нещасливого Infiniti під керуванням Миколи Харківського.

На відео чутно, як розмовляє Микола Харківський - так званий "мажор", який перебував за кермом. Всі розмови супроводжуються матюками.

"Зараз, я скажу, коли 200 буде", - говорить він і починає додавати швидкість.

Після цього Микола каже, що їхав близько 180 км/год і наближається до світлофора, на якому горить червоне світло. На іншій частині ролика можна побачити, що авто, яке мчить по практично порожній дорозі, ледь не влітає в іншу машину.

"Ми їхали десь 160... А, 200 ми їхали", - каже водій.

На це дуже схвально реагує дівчина. Мабуть, саме таким способом хлопець доводить свою "крутість" одноліткам.

Нагадаємо, що 28 жовтня Миколі Харківському, який влаштував криваву аварію в Харкові на "Інфініті", оберуть запобіжний захід. Враховуючи, що він неповнолітній, у разі його провини йому загрожує до 8 років ув'язнення. До цього 16-річний хлопець вже мав проблеми із законом. У свої 14 років він стріляв у жінку, яка прийшла заступитися за свою дочку, яку він ображав. Враховуючи ці факти прокурори проситимуть сьогодні взяття молодого хлопця під варту.

Як ми раніше писали, винуватець ДТП у Харкові відмовляється говорити, а його батько посилає в жо*у журналістів.

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