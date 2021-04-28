ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В сети SUNOIL стартовал масштабный ребрендинг АЗС

Новина українською → Київ, Среда 28 апреля 2021 09:00
В сети SUNOIL стартовал масштабный ребрендинг АЗС Фото: в сети SUNOIL стартовал ребрендинг АЗС (пресс-служба)
Автор: Styler

Компания "САН ОЙЛ" начала ребрендинг своїх АЗС. На сегодня уже ведутся работы в Одессе, в Хмельницком, Киевском и Закарпатском регіонах. В планах компании до конца года забрендировать до 40 АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба компании..

На данный момент в сети SUNOIL уже установлено 33 новых стелы, в планах еще 27, на девяти объектах ведутся работы по ребрендингу.

В компании сообщили, что неоднородность сети как по цветам, так и по формату привели к необходимости упорядочить АЗС к единым стандартам.

"Это решение не одного дня, так как данный объем работ требует существенных капиталовложений, а экономическая составляющая на сегодняшний день не позволяют полностью реализовать наши амбициозные планы. Поэтому компания взвешено подошла к данному вопросу, оптимизировав график плановых работ",- говорят в SUNOIL.

В сети SUNOIL стартовал масштабный ребрендинг АЗС

Напомним, сеть SUNOIL насчитывает 140 АЗС в 12 регионах Украины.

В сети реализуется топливо производства Мозырского НПЗ (Беларусь), STAR (Турция), Кременчугского НПЗ (Украина).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь АЗС сеть Ребрендинг
LITE
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы