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В мережі SUNOIL стартував масштабний ребрендинг АЗС

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 09:00
В мережі SUNOIL стартував масштабний ребрендинг АЗС Фото: в мережі SUNOIL стартував ребрендинг АЗС (прес-служба
Автор: Styler

Компанія "САН ОЙЛ" розпочала ребрендинг своїх АЗС. На сьогодні вже ведуться роботи в Одесі, у Хмельницькому, в Київському та Закарпатському регіонах. В планах компанії до кінця року забрендувати до 40 АЗС.

Про це повідомляє прес-служба компанії..

На разі в мережі SUNOIL вже встановлено 33 нових стели, в планах ще 27, на 9-и об'єктах ведуться роботи по ребрендингу.

Як повідомили в компанії, - необхідність приведення мережі до єдиних стандартів - це не рішення одного дня.

"Це рішення не одного дня, оскільки даний обсяг робіт вимагає істотних капіталовкладень, а економічна складова сьогодні не дозволяє повністю реалізувати наші амбітні плани. Тому компанія зважено підійшла до цього питання, оптимізувавши графік планових робіт", - говорять в SUNOIL.

В мережі SUNOIL стартував масштабний ребрендинг АЗС

Нагадаємо, мережа SUNOIL нараховує 140 АЗС у 12 регіонах України.

У мережі АЗС реалізовується пальне виробництва Мозирського НПЗ (Білорусь), НПЗ STAR (Туреччина) та Кременчуцького НПЗ.

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