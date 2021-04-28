В мережі SUNOIL стартував масштабний ребрендинг АЗС

Компанія "САН ОЙЛ" розпочала ребрендинг своїх АЗС. На сьогодні вже ведуться роботи в Одесі, у Хмельницькому, в Київському та Закарпатському регіонах. В планах компанії до кінця року забрендувати до 40 АЗС.

На разі в мережі SUNOIL вже встановлено 33 нових стели, в планах ще 27, на 9-и об'єктах ведуться роботи по ребрендингу.

Як повідомили в компанії, - необхідність приведення мережі до єдиних стандартів - це не рішення одного дня.

"Це рішення не одного дня, оскільки даний обсяг робіт вимагає істотних капіталовкладень, а економічна складова сьогодні не дозволяє повністю реалізувати наші амбітні плани. Тому компанія зважено підійшла до цього питання, оптимізувавши графік планових робіт", - говорять в SUNOIL.