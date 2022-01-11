В сети сравнили современные садики в Украине с дошкольными заведениями Германии

"На фото вверху: слева и справа детские садики, которые реконструируются прямо сейчас в Кривом Роге, по центру - строящийся сейчас детский садик в форме сот в Ровно", - прокомментировал фото Голик.

Он также напомнил, что в Ровно используется проект архитекторов из Днепра, по которому ранее в Днепропетровской области уже были построены три садика-соты - в Подгородном, Романково и Илларионово - только меньшего размера, каждый на 115 мест.

Первый садик в форме пчелиных сот был построен "с нуля" еще в 2018 году в Подгородном. Он оборудован собственной котельной и солнечными панелями на крыше, а во внутреннем дворе пол выполнен с подогревом. Во внутренних помещениях, кроме буфета, столовой, спален и игровых комнат, есть также спортзал, зал для занятий хореографией и даже теплица с различными видами растений.