RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини

Автор: Наталія Гурковська

Дитячі садочки, збудовані в Україні в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", практично неможливо відрізнити від сучасних садків у Німеччині.

Підтвердженням цього є фото садочків, які у Facebook розмістив Юрій Голик.

"На фото вгорі: ліворуч і праворуч дитячі садки, які реконструюються прямо зараз у Кривому Розі, по центру - дитячий садок у формі стільників у Рівному", - прокоментував фото Голик.

Він також нагадав, що у Рівному використовується проєкт архітекторів з Дніпра, за яким раніше на Дніпропетровщині вже було збудовано три садки-стільники - у Підгородному, Романковому та Іларіоновому - лише меншого розміру, кожен на 115 місць.

Перший садок у формі бджолиних стільників було побудовано "з нуля" ще у 2018 році у Підгородному. Він обладнаний власною котельнею та сонячними панелями на даху, а у внутрішньому дворі підлога виконана з підігрівом. У внутрішніх приміщеннях, крім буфету, їдальні, спалень та ігрових кімнат, є також спортзал, зал для занять хореографією і навіть теплиця з різними видами рослин.

Нагадаємо, всього за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та реконструйовано понад 150 дитячих садків. У подальших планах "Великого будівництва" створити ще 300 сучасних дитячих закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво