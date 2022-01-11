У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини

"На фото вгорі: ліворуч і праворуч дитячі садки, які реконструюються прямо зараз у Кривому Розі, по центру - дитячий садок у формі стільників у Рівному", - прокоментував фото Голик.

Він також нагадав, що у Рівному використовується проєкт архітекторів з Дніпра, за яким раніше на Дніпропетровщині вже було збудовано три садки-стільники - у Підгородному, Романковому та Іларіоновому - лише меншого розміру, кожен на 115 місць.

Перший садок у формі бджолиних стільників було побудовано "з нуля" ще у 2018 році у Підгородному. Він обладнаний власною котельнею та сонячними панелями на даху, а у внутрішньому дворі підлога виконана з підігрівом. У внутрішніх приміщеннях, крім буфету, їдальні, спалень та ігрових кімнат, є також спортзал, зал для занять хореографією і навіть теплиця з різними видами рослин.