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В сети сравнили современные садики в Украине с дошкольными заведениями Германии

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Украина, Вторник 11 января 2022 10:42
В сети сравнили современные садики в Украине с дошкольными заведениями Германии Фото: в Украине сравнили детсады с дошкольными заведениями Германии (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталия Гурковская

Детские садики, построенные в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", практически невозможно отличить от современных садиков в Германии.

Подтверждение этому - фото садиков, которые в Facebook опубликовал Юрий Голик.

"На фото вверху: слева и справа детские садики, которые реконструируются прямо сейчас в Кривом Роге, по центру - строящийся сейчас детский садик в форме сот в Ровно", - прокомментировал фото Голик.

В сети сравнили современные садики в Украине с дошкольными заведениями Германии

Он также напомнил, что в Ровно используется проект архитекторов из Днепра, по которому ранее в Днепропетровской области уже были построены три садика-соты - в Подгородном, Романково и Илларионово - только меньшего размера, каждый на 115 мест.

В сети сравнили современные садики в Украине с дошкольными заведениями Германии

Первый садик в форме пчелиных сот был построен "с нуля" еще в 2018 году в Подгородном. Он оборудован собственной котельной и солнечными панелями на крыше, а во внутреннем дворе пол выполнен с подогревом. Во внутренних помещениях, кроме буфета, столовой, спален и игровых комнат, есть также спортзал, зал для занятий хореографией и даже теплица с различными видами растений.

Напомним, всего по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже было построено и реконструировано более 150 детских садиков. В дальнейших планах "Большой стройки" создать еще 300 современных детских учреждений.

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