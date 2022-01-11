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У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 10:42
У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини Фото: в Україні порівняли дитсадки з дошкільними закладами Німеччини (facebook.com/y.golyk)
Автор: Наталія Гурковська

Дитячі садочки, збудовані в Україні в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", практично неможливо відрізнити від сучасних садків у Німеччині.

Підтвердженням цього є фото садочків, які у Facebook розмістив Юрій Голик.

"На фото вгорі: ліворуч і праворуч дитячі садки, які реконструюються прямо зараз у Кривому Розі, по центру - дитячий садок у формі стільників у Рівному", - прокоментував фото Голик.

У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини

Він також нагадав, що у Рівному використовується проєкт архітекторів з Дніпра, за яким раніше на Дніпропетровщині вже було збудовано три садки-стільники - у Підгородному, Романковому та Іларіоновому - лише меншого розміру, кожен на 115 місць.

У мережі порівняли сучасні садочки в Україні з дошкільними закладами Німеччини

Перший садок у формі бджолиних стільників було побудовано "з нуля" ще у 2018 році у Підгородному. Він обладнаний власною котельнею та сонячними панелями на даху, а у внутрішньому дворі підлога виконана з підігрівом. У внутрішніх приміщеннях, крім буфету, їдальні, спалень та ігрових кімнат, є також спортзал, зал для занять хореографією і навіть теплиця з різними видами рослин.

Нагадаємо, всього за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було збудовано та реконструйовано понад 150 дитячих садків. У подальших планах "Великого будівництва" створити ще 300 сучасних дитячих закладів.

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Велике будівництво
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