В сети "разгоняют" фейк про гибель офицеров США на Олешковском полигоне

Херсонские СМИ сообщили о гибели восьми американских офицеров на территории военного полигона в Олешковском районе. Якобы трагедия случилась с американскими военными советниками, что следили за ходом проведения учений. В бункер, где они находились, попал снаряд.

Об этом сообщили ряд местных изданий, но позже в пресс-службе полиции информацию опровергли.

Причем правоохранители пишут, что информация изначально появилась на официальном сайте ГУНП области.

"Сегодня в 11:45 на официальном сайте ГУНП в Херсонской области появилась информация "На Херсонщине полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников". Официально сообщаем, что данная информация является фейком и не соответствует действительности", - заявили в полиции.

Новость о гибели американских военных оказалась фейком (скрин: Магнолия-ТВ)

Фейк про гибель американцев под Херсоном подхватили СМИ (скрин: Vesti)

Интересно, что в фейковом сообщении информация о гибели утром 23 сентября американских офицеров исходила от начальника Олешковского отделения полиции Вадима Ковальчука. Также был предоставлен список "погибших" и их воинские звания.

В сети распространяют фейк с гибелью американских военных (скрин: facebook.com/groups/kahzorya)

Ранее мы сообщали, что в сети распространили фейк с впечатляющим видео исполнения "бочки" истребителем ВС Украины вокруг бомбардировщика США. Новость активно подхватили СМИ, однако позже выяснилось, что это монтаж.