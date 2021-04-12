В сети рассказали истории украинцев, которые благодаря "Большой стройке" не уехали на заработки

Например, Евгений Гора, 37 лет, машинист экскаватора, воспитывает троих детей. Долгое время работал машинистом на многих объектах в России и Казахстане, а в конце 2020 года вернулся в Украину.

В "Автомагистрали-Юг" Евгений работает с марта и уже строит планы на будущее.

"Уже знаю, что буду получать зарплату не меньшую, чем за рубежом. Но есть одно существенное преимущество: я работаю дома и моя семья рядом. Дети в следующем году планируют поступать в университет, и у меня не возникает никакого сомнения, что смогу спонсировать их обучение", - рассказывает Евгений.

Роман Дрогомирецкий, 34 года, водитель автотранспорта. В 2015-2017 годах, пишет "Автомагистраль-Юг", Роман работал в Казахстане на строительстве "Шелкового пути" в Алматинской области.

В настоящее время Роман работает водителем в компании, осуществляющей текущий ремонт объездной дороги Харькова.

"Это позволяет держаться ближе к моей семье, тем более, что я работаю в родном городе. Условия и зарплата меня устраивают. Не вижу смысла работать за границей, потому что все лучшее есть в Украине. И достойные зарплаты можно получать дома", - рассказывает Роман.

Сергей Сырцев, 50 лет, прораб, два высших образования, 25 лет профессионального стажа. В 2010 году Сергей работал в Туркменистане на строительстве дороги через пустыню Кара-Кум. Затем в течение семи лет строил дороги в Заполярье.

"По возвращении домой прошел собеседование в "Автомагистрали-Юг". Был поражен превосходными условиями и зарплатой, которую предложили. Ведь еще несколько лет назад таких денег в отрасли в Украине просто не платили. Поэтому работа за рубежом меня больше не интересует", - рассказал Сергей Сырцев.