У мережі розповіли історії українців, які завдяки "Великому будівництву" не поїхали на заробітки за кордоном

Наприклад, Євген Гора, 37 років, машиніст екскаватора, виховує трьох дітей. Тривалий час працював машиністом на багатьох об'єктах у Росії й Казахстані, а в кінці 2020 року повернувся до України.

У "Автомагістралі-Південь" Євген працює з березня і вже будує плани на майбутнє.

"Вже знаю, що буду отримувати зарплату не меншу, ніж за кордоном. Але є одна суттєва перевага: я працюю вдома і моя сім'я поруч. Діти наступного року планують вступати до університету, і у мене не виникає жодного сумніву, що зможу спонсорувати їх навчання", - розповідає Євген.

Роман Дрогомирецький, 34 роки, водій автотранспорту. У 2015-2017 роках, пише "Автомагістраль-Південь", Роман працював у Казахстані на будівництві "Шовкового шляху" в Алматинській області.

Наразі Роман працює водієм в компанії, що здійснює поточний ремонт об'їзної дороги Харкова.

"Це дозволяє триматися ближче до моєї сім'ї, тим більше, що я працюю в рідному місті. Умови і зарплата мене влаштовують. Не бачу сенсу працювати за кордоном, тому що все найкраще є в Україні. І гідні зарплати можна отримувати вдома", - розповідає Роман.

Сергій Сирцев, 50 років, виконроб, дві вищі освіти, 25 років професійного стажу. У 2010 році Сергій працював у Туркменістані на будівництві дороги через пустелю Кара-Кум. Потім впродовж семи років будував дороги у Заполяр'ї.

"Після повернення додому пройшов співбесіду в "Автомагістралі-Південь". Був вражений чудовими умовами і зарплатою, яку запропонували. Адже ще кілька років тому таких грошей в галузі в Україні просто не платили. Тому робота за кордоном мене більше не цікавить", - розповів Сергій Сирцев.