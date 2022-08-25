В сети появились фото Киева, которые сделал американский фотограф в 1958 году: что можно увидеть

На уникальных снимках можно увидеть, какой была столица Украины 64 года назад.

"Летом 1958 года, путешествуя по Европе, в Киев приехал американский журналист Джон Шульц. Он сделал множество фотографий о повседневной жизни киевлян", - говорится в сообщении.

В частности, на фото можно увидеть улицу Крещатик, университет Шевченко, Труханов остров, Андреевскую церковь и другие локации.

В сети показали фото, как Киев выглядел в 1958 году (facebook.com/groups)