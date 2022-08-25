У мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачити

На унікальних знімках можна побачити, якою була столиця України 64 роки тому.

"Влітку 1958 року, мандруючи Європою, до Києва приїхав американський журналіст Джон Шульц. Він зробив безліч фотографій про повсякденне життя киян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на фото можна побачити вулицю Хрещатик, університет Шевченка, Труханів острів, Андріївську церкву та інші локації.

У мережі показали фото, як Київ виглядав у 1958 році (facebook.com/groups)