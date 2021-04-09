В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II
Принц Филипп умер 9 апреля. Муж королевы Великобритании Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет. Это произошло на следующий день после выхода документального фильма The Queen Unseen, в котором показали уникальные фото королевской семьи, ранее никогда не появлявшихся в прессе.
Ранее неопубликованные фотографии из молодости принца Филиппа и Елизаветы ІІ смотрите в нашем материале ниже.
На этих снимках из домашнего архива королевской семьи молодая Елизавета и ее муж предстают не только в привычных образах правителей Великобритании. Большинство из них были сняты во время официальных (и не только) визитов в различные страны, в частности - государствам Содружества наций в 1950-х годах.
Тогда любящим родителям пришлось надолго оставить дома своих маленьких детей. Именно по этой причине Елизавета и Филипп попросили задокументировать путешествия по миру, чтобы после возвращения показать эти кадры их сыну Чарльзу и дочери Анне.
Королева Елизавета II и принц Филипп в 50-х (ITV / скриншот из видео)
В частности, публике впервые показали фото из поездки в Новую Зеландию. На некоторых кадрах молодой и поджарый принц Филипп резвится в бассейне вместе с 10-летней дочерью генерал-губернатора этой страны и катает ее на надувном матрасе.
Принц Филипп с девочкой (ITV / скриншот из видео)
Добавим, что на многих фото, использованных в документальной ленте, Елизавета также запечатлена с любимыми ею лошадьми и коровами.
Королева Елизавета II (ITV / скриншот из видео)
А бывший пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон в интервью журналистам заверил: за серьезным выражением лица правительницы Великобритании всегда скрывается очень живое чувство юмора.
Напомним, ранее мы писали о том, что принц Филипп перенес операцию на сердце.