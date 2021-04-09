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В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II

Новина українською → Британия, Пятница 09 апреля 2021 15:05
В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II Коллаж РБК-Украина: принц Филипп и Елизавета ІІ в молодости (ITV / скриншот из видео)
Автор: Styler

Принц Филипп умер 9 апреля. Муж королевы Великобритании Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет. Это произошло на следующий день после выхода документального фильма The Queen Unseen, в котором показали уникальные фото королевской семьи, ранее никогда не появлявшихся в прессе.

Ранее неопубликованные фотографии из молодости принца Филиппа и Елизаветы ІІ смотрите в нашем материале ниже.

На этих снимках из домашнего архива королевской семьи молодая Елизавета и ее муж предстают не только в привычных образах правителей Великобритании. Большинство из них были сняты во время официальных (и не только) визитов в различные страны, в частности - государствам Содружества наций в 1950-х годах.

Тогда любящим родителям пришлось надолго оставить дома своих маленьких детей. Именно по этой причине Елизавета и Филипп попросили задокументировать путешествия по миру, чтобы после возвращения показать эти кадры их сыну Чарльзу и дочери Анне.

В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II

Королева Елизавета II и принц Филипп в 50-х (ITV / скриншот из видео)

В частности, публике впервые показали фото из поездки в Новую Зеландию. На некоторых кадрах молодой и поджарый принц Филипп резвится в бассейне вместе с 10-летней дочерью генерал-губернатора этой страны и катает ее на надувном матрасе.

В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы IIВ сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II

Принц Филипп с девочкой (ITV / скриншот из видео)

Добавим, что на многих фото, использованных в документальной ленте, Елизавета также запечатлена с любимыми ею лошадьми и коровами.

В сети появились неопубликованные ранее фото молодых принца Филиппа и Елизаветы II

Королева Елизавета II (ITV / скриншот из видео)

А бывший пресс-секретарь королевы Чарльз Энсон в интервью журналистам заверил: за серьезным выражением лица правительницы Великобритании всегда скрывается очень живое чувство юмора.

Напомним, ранее мы писали о том, что принц Филипп перенес операцию на сердце.

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