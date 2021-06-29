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В сети показали, как выглядит новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе

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Мелитополь, Вторник 29 июня 2021 11:30
В сети показали, как выглядит новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе В сети показали, как выглядит новый водно-спортивный комплекс в Мелитополе (фото: facebook.com)
Автор: Styler

В сети показали впечатляющие фото современного водно-спортивного комплекса, который открыли в Мелитополе в прошлом году по программе президента "Большая стройка".

Фото комплекса, аккредитованного по нормативам Международной федерации плавания FINA, поделился Юрий Голик в Facebook.

Согласно проекту, основной бассейн ВСК рассчитан на 8 дорожек длиной 25 метров, средняя глубина в бассейне составляет 1,8 метра.

Зрительские трибуны способны вместить до 300 человек.

Водно-спортивный комплекс в Мелитополе может принимать соревнования как национального, так и международного уровня.

Запорожская область. г. Мелитополь. Построен водно-спортивный комплекс. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Saturday, June 26, 2021

Арена также доступна для всех горожан, желающих заниматься водными видами спорта.

Общая стоимость проекта составила 78 млн грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.

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Мелитополь Большая стройка
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