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У мережі показали, як виглядає новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі

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Мелітополь, Вівторок 29 червня 2021 11:30
У мережі показали, як виглядає новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі У мережі показали, як виглядає новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі (фото: facebook.com)
Автор: Styler

У мережі показали вражаючі фото сучасного водно-спортивного комплексу, який відкрили у Мелітополі минулого року за програмою президента "Велике будівництво".

Фото комплексу, акредитованого за нормативами Міжнародної федерації плавання FINA, поділився Юрій Голик в Facebook.

Згідно з проектом, основний басейн ВСК розрахований на 8 доріжок довжиною 25 метрів, середня глибина в басейні становить 1,8 метра.

Глядацькі трибуни здатні вмістити до 300 осіб.

Водно-спортивний комплекс в Мелітополі може приймати змагання як національного, так і міжнародного рівня.

Запорізька область. м. Мелітополь. Побудований водно-спортивний комплекс. #Велике_Будівництво #Не_ной_а_буд

Posted by Юрій Голик on Saturday, June 26, 2021

Арена також доступна для всіх городян, які бажають займатися водними видами спорту.

Загальна вартість проекту склала 78 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник глави офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2021 році планують побудувати та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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Мелітополь Велике будівництво
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