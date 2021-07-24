В сети показали, как может выглядеть Дарницкая площадь после реконструкции и застройки

В сети вспомнили о проекте реконструкции и застройки Дарницкой (Ленинградской) площади в Киеве. В частности жителям столицы напомнили, что на этом месте должен вырасти огромный офисный комплекс.
Фото было опубликовано на Facebook-странице "Київ - Лівобережжя Київське" и сразу вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей.
Но не все так просто. Почему - читайте в нашем материале ниже.
Такой проект действительно имеет место. Но о возведении сооружения речь шла еще в далеких 2011-2012 годах.
Тогда СМИ писали, что на площади появится 18-этажный торгово-офисный комплекс. Его особенностью должны были стать высаженные на крыше деревья. В здании якобы планировалось разместить банк, офисы и бутики. Еще должен был быть паркинг на 26 машин.
Предпроектные решения, к слову, были одобрены на градостроительном совете еще в декабре 2009 года.
С тех пор возведение офисного комплекса не состоялось. Более того, заявленные тогда "фишки" уже давно никого не удивляют, ведь озеленение крыш сегодня - привычное дело, а паркинг на 26 авто - это звучит смешно.
Фото: один из проектов застройки Дарницкой площади (yunakov.com)
Заметим, совсем не исключено, что город вернется к этому проекту и его реализации. Ведь об отказе от него никто до сих пор не говорит.
Реакция жителей города неоднозначна. Но большинство людей - против.
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