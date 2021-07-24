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У мережі показали, як може виглядати Дарницька площа після реконструкції та забудови

Автор: Дмитрий Войналович

У мережі згадали про проект реконструкції та забудови Дарницької (Ленінградської) площі у Києві. Зокрема мешканцям столиці нагадали, що на цьому місці має вирости величезний офісний комплекс.

Фото було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ - Лівобережжя Київське" і відразу викликали неабиякий резонанс серед користувачів соцмереж.

Але не все так просто. Чому - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чи дійсно так виглядатиме Дарницька площа?

Такий проект дійсно має місце. Але про зведення споруди мова йшла ще у далеких 2011-2012 роках.

Тоді ЗМІ писали, що на площі з'явиться 18-поверховий торгово-офісний комплекс. Його особливістю мали стати висаджені на даху дерева. У будівлі нібито планувалося розмістити банк, офіси і бутіки. Ще мав бути паркінг на 26 машин.

Передпроектні рішення, до слова, були схвалені на містобудівній раді ще в грудні 2009 року.

З того часу зведення офісного комплексу не відбулося. Більше того, заявлені тоді "фішки" уже давно нікого не дивують, адже озеленення дахів сьогодні - звична справа, а паркінг на 26 авто - це звучить смішно.

Фото: один з проектів забудови Дарницької площі (yunakov.com)

Зауважимо, зовсім не виключено, що місто повернеться до цього проекту і його реалізації. Адже про відмову від нього ніхто до цього часу не говорить.

Що думають про це кияни?

Реакція жителів міста неоднозначна. Але більшість людей - проти.

  • Як можна обговорювати те, чого не видно. Коли покажуть весь проект, будуть обговорення, але при чотирьох смугах руху по проспекту Возз'єднання і звуження при в'їзді на міст Патона, плюс в'їзд з Русанівки і Березняків, пробка забезпечена і на Дарницький площі.
  • Щось з області фантастики
  • А оце чудовисько на передньому плані яке має відношення до побудови багаторівневих розв'язок (начебто) на площі? Натяк, що забудовник буде частково фінансувати реконструкцію?
  • Цікаво... Правда, подібні проекти я бачив ще в 1996-му... Геологія лівобережного Києва дозволяє втілювати найфантастичніші мрії.
  • Коли машини зможуть поїхати по цій розв'язці, то вже винайдуть телепортацію...
  • Ну прямо Сінгапур, є у них схожі ландшафти. Зелень, мало машин, дороги заховані, пішоходів практично немає... Соромлюся запитати, а МАФи? Не можна ж без них...
  • Гидко! Навіть не смійте! Яка Головархітектура пропустила цей проект?!
  • Ішов 2065 рік. Київ думає, чи будувати розв'язки...
  • А трамвай куди дівся вже?
  • Чому немає в небі літаючої тарілки?

Раніше з'явилося відео з висоти пташиного польоту і на глибині 43 метри будівництва метро на Виноградар.

Також ми розповідали і показували, як виглядатиме нова станція "Мостицька", яку обіцяють відкрити до кінця року.

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