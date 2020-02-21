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У мережі показали умови для українців у Нових Санжарах: моторошне відео

STYLERЖиття    21.02.2020 - 08:26
У мережі показали умови для українців у Нових Санжарах: моторошне відео
Українці прибули в Нові Санжари (фото: РБК-Україна)

Одна з евакуйованих українок показала, в яких умовах вони будуть в карантині

Протести в Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих українців з Уханя, вчора досягли апогею. Люди закидали автобус з співвітчизниками камінням і трощили все на своєму шляху. Але незважаючи ні на що, українці з іноземцями прибули на карантин в медцентр "Нові Санжари" у Полтавській області. Там вони пробудуть два тижні.

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Одна з українок Олександра Волкова показала, в яких умовах вони будуть жити наступні 14 днів. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram в Stories.

Відео можна подивитися тут.

На відеоролику показано стандартна кімната українського санаторію, але душ знаходиться не в дуже хорошому стані. Волкова на відео звертає увагу, що на дверях до кімнати замку немає.

Нагадаємо, що приліт українців з Китаю в Україну почався зі скандалу, люди в Полтавській області влаштували протести проти розміщення в медцентрі українців. Вони йшли на сутички з правоохоронцями, блокували дороги і велди себе неадекватно.

До речі, під час акцій протесту в Нових Санжарах постраждала одна місцева мешканка. Про це заявив глава Нацполиции Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна. За словами Клименка, постраждалу штовхнула натовп людей.

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