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В сети показали, как проходит стройка Южной объездной Днепра

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Днепр, Среда 14 июля 2021 11:10
В сети показали, как проходит стройка Южной объездной Днепра Фото: строительство Южной объездной Днепра (facebook.com)
Автор: Styler

В сети показали, как проходит строительство объездной дороги Днепра – Южный обход города-миллионика планируют уже ко Дню Независимости. Работы проводят в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юрия Голика на странице в Facebook.

До этого времени один из самых больших городов Украины вообще не имел никакой объездной: весь грузовой и транзитный транспорт следует через город, разбивая городские дороги и создавая пробки.

Днепропетровская область. г. Днепр. Строительство объездной г. Днепр. #Велике_Будівництво

Posted by Юрий Голик on Monday, July 12, 2021

Новопостроенный обход протяженностью в 7,1 км соединит Южный мост с трассой Н-08 "Знаменка - Луганск - Изварино".

Южная объездная важна для инфраструктуры города: она позволит направить транзитный транспорт в обход жилой застройки на правобережье Днепра и существенно уменьшит транспортную нагрузку на уличную сеть города, повысив безопасность дорожного движения.

Недавно специалисты начали обустройство слоев дорожного покрытия для двухуровневой развязки на пересечении объездной с улицей Аэропортовская.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы Владимира Зеленского “Большая стройка” сообщил, что строительство Южной объездной Днепра включили в список объектов программы президента в 2020 году. До этого работы были заморожены почти 10 лет.

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