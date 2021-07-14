В сети показали, как проходит стройка Южной объездной Днепра

В сети показали, как проходит строительство объездной дороги Днепра – Южный обход города-миллионика планируют уже ко Дню Независимости. Работы проводят в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юрия Голика на странице в Facebook .

До этого времени один из самых больших городов Украины вообще не имел никакой объездной: весь грузовой и транзитный транспорт следует через город, разбивая городские дороги и создавая пробки.

Новопостроенный обход протяженностью в 7,1 км соединит Южный мост с трассой Н-08 "Знаменка - Луганск - Изварино".

Южная объездная важна для инфраструктуры города: она позволит направить транзитный транспорт в обход жилой застройки на правобережье Днепра и существенно уменьшит транспортную нагрузку на уличную сеть города, повысив безопасность дорожного движения.

Недавно специалисты начали обустройство слоев дорожного покрытия для двухуровневой развязки на пересечении объездной с улицей Аэропортовская.