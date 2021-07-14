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У мережі показали, як проходить будівництво Південної об'їзної Дніпра

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Дніпро, Середа 14 липня 2021 11:10
У мережі показали, як проходить будівництво Південної об'їзної Дніпра Фото: будівництво Південної об'їзної Дніпра (facebook.com)
Автор: Styler

У мережі показали, як проходить будівництво обхідної дороги Дніпра – Південний обхід міста-мільйонника планують відкрити уже до Дня Незалежності. Роботи проводять відповідно до міжнародних стандартів у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Юрія Голика на сторінці в Facebook.

До цього часу одне з найбільших міст України взагалі не мало ніякої об'їзної: весь вантажний і транзитний транспорт прямує через місто, розбиваючи міські дороги і створюючи пробки.

Днепропетровская область. г. Днепр. Строительство объездной г. Днепр. #Велике_Будівництво

Posted by Юрий Голик on Monday, July 12, 2021

Новозбудований обхід протяжністю в 7,1 км з'єднає Південний міст з трасою Н-08 "Знам'янка - Луганськ - Ізварине".

Південна обхідна важлива для інфраструктури міста: вона дозволить направити транзитний транспорт в обхід житлової забудови на правобережжі Дніпра та суттєво зменшить транспортне навантаження на вуличну мережу міста, підвищивши безпеку дорожнього руху.

Нещодавно фахівці почали влаштування шарів дорожнього покриття на дворівневій розв'язці на перетині обхідної з вулицею Аеропортівська.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" повідомив, що будівництво Південної об'їзної Дніпра включили в список об'єктів програми президента в 2020 році. До цього роботи були заморожені майже 10 років.

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Велике будівництво
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