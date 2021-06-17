В сети показали последнюю прижизненную книгу Тараса Шевченко: ее можно купить

"Букварь южноукраинский" (Букварь південноруський) был составлен Тарасом Шевченко и издан за его собственные средства в 1961 году для обучения грамоте взрослых украинцев родным языком в бесплатных воскресных школах.

В этом букваре есть абетка печатных и рукописных букв, традиционные тексты для чтения по слогам, перепевы отдельных Псалмов Давидовых, пять ежедневных молитв, цифры и таблица умножения.

Вторую часть книги занимают думы об Алексее Поповиче, о Марусе Богуславке и 13 народных пословиц.

Это букварь считался новаторским и существенно отличался от букварей того времени. Основную часть тиража в 10 тысяч книг Тарас Шевченко отправил в Украину для продажи ученикам воскресных школ Киева, Полтавы, Чернигова и других городов.

Стоимость этого букваря в то время составила 3 копейки и его могли приобрести даже самые бедные украинцы.

Скриншот

А недавно эта книга появилась в сети и стоимость этого раритета теперь – 12 тысяч долларов. На фото видно, что книга пострадала - есть обгоревшие и оборванные страницы.

Как выглядела последняя прижизненная книга Шевченко