У мережі показали останню прижиттєву книгу Тараса Шевченка: її можна купити

"Буквар Южноукраїнський "(Буквар південноруський) був складений Тарасом Шевченком і виданий за його власні кошти в 1961 році для навчання грамоті дорослих українців рідною мовою в безплатних недільних школах.

У цьому букварі є абетка друкованих і рукописних букв, традиційні тексти для читання по складах, переспіви окремих Псалмів Давидових, п'ять щоденних молитов, цифри та таблиця множення.

Другу частину книги займають думи про Олексія Поповича, Марусю Богуславку і 13 народних прислів'їв.

Це буквар вважався новаторським і істотно відрізнявся від букварів того часу. Основну частину тиражу в 10 тисяч книг Тарас Шевченко відправив в Україну для продажу учням недільних шкіл Києва, Полтави, Чернігова та інших міст.

Вартість цього букваря в той час склала 3 копійки і його могли придбати навіть найбідніші українці.

Скриншот

А нещодавно ця книга з'явилася в мережі й вартість цього раритету тепер - 12 тисяч доларів. На фото видно, що книга постраждала - є обгорілі та обірвані сторінки.

Як виглядала остання прижиттєва книга Шевченка