В сети показали печальное фото с оккупированного Донбасса: "будущее выглядит не очень"
В оккупированной Макеевке в Донецкой области все приходит в упадок. В сети появилась фотография пропаганды и реальности, которые очень сильно разнятся.
Новый снимок опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter.
На фото видно маршрутку, которая находится в ужасном состоянии. Она уже начала гнить и у нее облупившаяся краска. При этом она едет под мостом, на котором висит плакат "Макеевка - город будущего".
Оккупированная Макеевка (фото: twitter.com/den_kazansky)
"Будущее Макеевки выглядит не очень", - подписал фото Казанский.
Пользователи сети также оставили свои комментарии.
- Всегда орал с этого плаката, особенно сидя в "Богдане", пропахшем бензином и перегаром;
- Это альтернативная реальность;
- Назад в будущее;
- Везде, где влез Воровской Паханат будущее не очень: Абхазия, Сев. Осетия, Армения, Приднестровье, Луг**дония, Беларусь. Нищета, бесправие и тихий ужас.
Напомним, в Узбекистане местных жителей призывают отказаться от использования русского языка. Людей просят говорить на узбекском. У россиян от этого "волосы дыбом". Первыми, кто призывает это делать, стали власти узбекского города Чирчика, который находится в Ташкентской области.
Стоит отметить, что в этом городе проживает около 150 тысяч человек.
Мы также писали о том, что в Донецке, который сейчас находится под контролем боевиков "ДНР", появились свежие фото "Донбасс-Арены", куда боятся заходить люди.