В сети показали, во что оккупанты превратили штаб обороны Севастополя: никакого стыда (фото)

В Севастополе на месте штаба обороны города, который находился там во время Великой Отечественной войны, сейчас горожане могут увидеть магазин интимных товаров, а также алкогольной продукции. На ситуацию жалуются горожане, которые запечатлели на фото новую "точку" торговой сети.
Фотографией и подробностями поделился блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.
Очевидцы передают, что в историческом здании открыли несколько магазинов, из-за чего горожане не довольны.
"Севастополь пылает гневом! "Благодарные потомки, открыли секс-шоп и алкомаркет в здании, где во время Великой Отечественной войны находился штаб обороны Севастополя". Предлагаю оставить в этом городе только магазины георгиевских ленточек!" – говорится в сообщении.
В Крыму оккупанты превратили штаб обороны в секс-шоп (фото: twitter.com/KrimRt)
В комментариях пользователи выразили свое негодование размещение торговых точек таких пикантных товаров в историческом здании.
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